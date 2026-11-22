Në nderim të jetës, veprës dhe kontributit që dha për atdheun, familja dhe bashkëluftëtarët e veteranit Arben Sejdiu kanë organizuar homazhe me rastin e përvjetorit të rënies së tij.
Njoftimi i bërë publik nga Fadil Hadergjonaj bën të ditur se homazhet do të zhvillohen sot, më 22 nëntor 2026, pranë varrit të Arben Sejdiut në Kompleksin Memorial “Koshare”.
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Ceremonia nis në orën 11:00. Në njoftim, familjarët, miqtë, bashkëluftëtarët dhe të gjithë ata që e kanë njohur dhe vlerësuar Arben Sejdiun janë ftuar t’i bashkohen këtij nderimi.
“Lavdi jetës dhe veprës së Arbenit! Lavdi dëshmorëve, respekt dhe veteranëve të luftës!”, thuhet në mesazhin e publikuar.