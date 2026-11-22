Largimi i nëntë shtetasve somalezë nga akomodimi gjatë një vizite zyrtare në Kosovë dhe mungesa e tyre në fluturimin e kthimit nuk përbën një rast të izoluar në kontinentin evropian.
Robert Bosch, ish-ambasadori i Holandës në Kosovë, në një deklaratë për “Bota sot”, theksoi se incidente të tilla ndodhin herë pas here edhe në vende të tjera demokratike. Sipas tij, vendimi i individëve për të kërkuar azil nuk duhet të ngarkojë me përgjegjësi shtetin pritës.
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“Këto situata shfaqen herë pas here në shumë demokraci dhe nuk janë faji ynë. Njerëzit kanë të drejtë të kërkojnë azil, prandaj nuk ka arsye për shqetësim”, u shpreh Bosch.
Një ngjarje e ngjashme u regjistrua në Itali në maj të vitit 2026, kur tre zyrtarë nga Departamenti i Emigracionit të Gambias u larguan gjatë një programi zyrtar trajnimi.
Sipas mediumit gambian “The Standard”, bëhej fjalë për Lamin Drammeh, Basirou L. Bojang dhe Bambi Jah, të cilët ishin pjesë e një delegacioni prej 20 zyrtarësh nga institucionet e sigurisë së Gambias.
Ata kishin shkuar në Itali për një trajnim dyjavor në Akademinë e Trajnimit të Policisë Italiane, ku trajtoheshin tema si menaxhimi i migracionit, siguria kufitare dhe dokumentet e falsifikuara.
Departamenti i Emigracionit i Gambias konfirmoi se tre zyrtarët ishin larguar para përfundimit të trajnimit. Institucioni njoftoi se kishte kontaktuar autoritetet italiane dhe evropiane për të kërkuar ndihmë në lokalizimin dhe kthimin e tyre, si dhe paralajmëroi masa disiplinore.
Një tjetër rast u raportua në Suedi në korrik të vitit 2026, pas përfundimit të turneut ndërkombëtar të futbollit për të rinj, Gothia Cup, në Goteborg.
Rreth 20 futbollistë të rinj nga Etiopia, të moshës 14 deri në 17 vjeç, së bashku me disa të rritur shoqërues, u larguan nga akomodimi pa njoftuar organizatorët. Policia suedeze konfirmoi se ata nuk ishin kthyer në Etiopi dhe se largimi dukej vullnetar.
Federata e Futbollit e Etiopisë u distancua nga grupi, duke sqaruar se ekipi nuk përfaqësonte kombëtaren e vendit. Policia suedeze deklaroi se nuk kishte indikacione për trafikim qeniesh njerëzore apo aktivitete të tjera kriminale, por vendndodhja e tyre mbeti e pakonfirmuar në raportimet e publikuara.
Në Gjenevë, në qershor të vitit 2025, u shfaqën pretendime se disa pjesëtarë të një delegacioni somalez që merrte pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Punës kishin braktisur angazhimet zyrtare për të kërkuar azil në Evropë.
Këto pretendime u hodhën poshtë nga Ministria e Jashtme e Somalisë, e cila deklaroi më 18 qershor se të gjithë pjesëtarët e delegacionit ishin kthyer në vend. Po atë ditë, mediumi “Somali Stream”, pas një hulumtimi, raportoi se nuk kishte gjetur prova të besueshme për pretendimet se pjesëtarët e delegacionit kishin kërkuar azil.
Në rastin e Kosovës, delegacioni zyrtar somalez kishte mbërritur më 25 tetor 2026. Sipas notës verbale të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, nëntë personat u larguan nga akomodimi në kompleksin “Dua Village” më 27 tetor, rreth orës 19:10, pa njoftuar autoritetet përgjegjëse për përcjelljen e delegacionit.
Mungesa e tyre u vu re të nesërmen, gjatë përgatitjes së transportit drejt Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës. Dy drejtuesit e delegacionit u kthyen në Somali, ndërsa nëntë pjesëtarët e tjerë nuk u paraqitën për fluturimin e planifikuar.
Përmes një note verbale të datës 30 tetor, me numër reference 4868-561/26, institucionet e Kosovës kërkuan bashkëpunimin e autoriteteve somaleze për të sqaruar vendndodhjen dhe sigurinë e nëntë personave. Në komunikimin diplomatik thuhej se nuk kishte informacion të konfirmuar nëse ata ndodheshin ende në Kosovë apo ishin larguar nga territori i vendit.
Mediat somaleze kanë ngritur dyshime për parregullsi të mundshme në përzgjedhjen e pjesëtarëve të delegacionit, si dhe kanë publikuar pretendime për pagesa në këmbim të përfshirjes në udhëtim, por këto pretendime nuk janë konfirmuar zyrtarisht.
Deklarata e Robert Boschit e vendos rastin e Kosovës në një kontekst më të gjerë evropian, ku janë raportuar edhe raste të tjera të largimit të pjesëtarëve të delegacioneve apo grupeve të organizuara gjatë udhëtimeve zyrtare dhe aktiviteteve ndërkombëtare.
Ndërsa e drejta për të kërkuar azil është e garantuar, kjo nuk nënkupton se në rastin konkret është konfirmuar që nëntë shtetasit somalezë kanë paraqitur kërkesa të tilla. Vendndodhja dhe statusi i tyre mbeten çështje për të cilat autoritetet ende nuk kanë dhënë sqarime publike.