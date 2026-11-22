Gjatë vizitës së sotme në Qafë Thanë, kryeministri Edi Rama u ndal te pohimi i bërë pak ditë më parë, ku kërkohej përfshirja e bullgarëve në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut.
Ai e cilësoi këtë pyetje si një provokim që trazon tema që në fakt nuk qëndrojnë.
Të lidhura
None found
“Interesante është se megjithëse jetojmë të ndarë nga kufiri, ngjasojmë në mënyrën si bëjmë pyetje dhe provokime. Po prekni çështje që s’ekzistojnë. Unë dhashë një deklaratë për një media bullgare dhe thashë se Maqedonia ka të drejtë të kërkojë siguri për këtë pikë, sepse është një vend që ndryshoi edhe emrin e vet për t’u anëtarësuar në BE. Po, bullgarët duhet të jenë pjesë e kushtetutës, por as unë dhe as Shqipëria nuk mund t’i tregojmë Maqedonisë se si të veprojë. Shqipëria nuk do të shndërrohet në asnjë moment në ngadalësim apo bllokadë për anëtarësimin e Maqedonisë në BE”, u shpreh Rama.