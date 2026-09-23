Nëntë zyrtarë të lartë të Policisë së Kosovës marrin pjesë në konferencën evropiane të Akademisë së FBI-së në Tiranë

Një grup prej nëntë zyrtarësh nga Policia e Kosovës, të cilët kanë përfunduar studimet në Akademinë Kombëtare të FBI-së, morën pjesë në edicionin e 42-të të konferencës së Degës Evropiane të Shoqatës së Alumni të kësaj akademie. Aktiviteti u zhvillua në Tiranë gjatë periudhës 19-23 shtator 2026.

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Sipas njoftimit zyrtar të Policisë së Kosovës, në këtë takim morën pjesë udhëheqës të forcave të rendit nga vende të ndryshme të kontinentit evropian, përfshirë edhe përfaqësuesit kosovarë.

Institucioni theksoi se prania e këtyre nëntë zyrtarëve në konferencë shërbeu si një platformë e rëndësishme për ndarjen e eksperiencave, ndërtimin e rrjeteve profesionale dhe fuqizimin e partneritetit ndërkombëtar në sektorin e zbatimit të ligjit.

Në komunikatën e Policisë së Kosovës theksohet se delegacioni i saj prezantoi përvojën, standardet profesionale dhe përkushtimin që karakterizon këtë institucion.

Konferenca e FBINAA-së shërben si një pikë takimi për ekspertë të rendit nga shtete të ndryshme, me synim thellimin e bashkërendimit të veprimeve dhe shkëmbimin e njohurive profesionale mes anëtarëve.


Shtuar 23.09.2026 16:36

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