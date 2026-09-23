Cakolli paralajmëron për dilemën kushtetuese: Kush e përcakton 8 apo 15 nëntorin si datë zgjedhjesh nëse dështon Presidenti?

Pas vendimit më të ri të Gjykatës Kushtetuese, ka reaguar Eugen Cakolli nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD).

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Sipas tij, ky aktgjykim tashmë e bllokon mundësinë për zvarritje të mëtejshme gjatë krijimit të institucioneve.

Megjithatë, Cakolli tërheq vëmendjen se Gjykata nuk dha një përgjigje të qartë për një pikë kyçe: nëse zgjedhja e Presidentit të ri dështon më 6 tetor, cili organ do të jetë përgjegjës për të caktuar datën e zgjedhjeve të reja.

Sipas analizës së tij, Kushtetuesja në thelb ka përcaktuar se pas procesit zgjedhor, institucionet përkatëse duhet të zgjidhen dhe të formësohen brenda një dritareje kohore prej rreth 90 ditësh, duke filluar nga çasti i certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Ai sqaron se ky formulim, edhe pse zbut disi shkeljen e afatit kushtetues 30-ditor për konstituim, i jep fund praktikës së bllokimit të pafund të formimit të institucioneve përmes moskonstituimit të Kuvendit. Si rrjedhojë, kjo detyron nisjen e llogaritjes për të gjitha afatet e tjera kushtetuese.

Pavarësisht kësaj, Cakolli vëren se mbetet pezull një çështje e rëndësishme. Në skenarin konkret, dy javë nga sot, pra më 7 tetor, do të mbetet e paqartë se cili entitet ka autoritetin për të caktuar 8 ose 15 nëntorin si datë për zgjedhjet e jashtëzakonshme, në rast se Kuvendi nuk arrin ta zgjedhë Presidentin e ri.


Shtuar 23.09.2026 16:36

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