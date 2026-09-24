Gjykata e Apelit rikthen për rigjykim rastin e Idriz Aliajt për tentim vrasje, lë në fuqi dënimin për dy akuzat e tjera

Gjykata e Apelit ka marrë një vendim të pjesshëm për çështjen penale ndaj Idriz Aliajt, duke anuluar dispozitivin e parë të aktgjykimit të shkallës së parë dhe duke e kthyer lëndën në rigjykim për veprën e vrasjes së rëndë në tentativë. Ndërkohë, për akuzat e armëmbajtjes pa leje dhe mospërfilljes së gjykatës, vendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë është vërtetuar plotësisht.
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Vendimi i Apelit, i datës 11 shtator 2026, erdhi pas shqyrtimit të ankesave të parashtruara nga mbrojtësit e të akuzuarit, avokatet Kosovare Kelmendi dhe Haxhi Millaku. Sipas raportimeve të “Betimi për Drejtësi”, kolegji penal i Apelit i aprovoi pjesërisht këto ankesa, duke konstatuar se pika e parë e aktgjykimit ishte e prekur nga shkelje thelbësore të procedurës penale.
Gjykata Themelore në Prishtinë, më 7 prill 2026, e kishte shpallur fajtor Idriz Alinë dhe e kishte dënuar me një dënim të vetëm prej 11 vjetësh burgim. Kundër këtij aktgjykimi, mbrojtja kishte paraqitur ankesa duke pretenduar shkelje esenciale të dispozitave procedurale, vërtetim jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, shkelje të ligjit penal, si dhe kundërshtime lidhur me masën e dënimit.
Avokatja Kelmendi kërkoi që Apeli ta ndryshojë aktgjykimin dhe ta shpallë klientin e saj fajtor për veprën e vrasjes në tentativë të kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore, ose alternativisht ta anulojë vendimin dhe ta kthejë çështjen në rigjykim. Nga ana tjetër, avokati Millaku propozoi ricilësimin e veprës në lëndim të rëndë trupor. Prokuroria e Apelit, ndërkaq, kërkoi refuzimin e ankesave si të pabazuara dhe vërtetimin e plotë të aktgjykimit të shkallës së parë.
Në arsyetimin e vendimit të Apelit, theksohet se gjykata e shkallës së parë nuk ka ofruar arsye të qarta dhe të mjaftueshme për të gjitha pikat e dispozitivit, duke dështuar të vlerësojë dhe arsyetojë siç duhet provat e administruara gjatë procesit gjyqësor. Po ashtu, ajo nuk ka paraqitur faktet kontestuese dhe jokontestuese, një detyrim që buron nga Kodi i Procedurës Penale.
Një element kyç që influencoi vendimin për rigjykim ishte trajtimi i dëshmitarit të mitur E.T. Në aktakuzë, Prokuroria e kishte propozuar atë si dëshmitar – të dëmtuar. Megjithëse në një seancë të mëvonshme prokurori ishte tërhequr nga propozimi për të lexuar deklaratën e tij, ai nuk hoqi dorë nga kërkesa që i mituri të dëgjohej në shqyrtimin gjyqësor. Gjykata e shkallës së parë nuk mori asnjë vendim për këtë çështje dhe nuk e ftoi atë për të dëshmuar. Apeli udhëzoi që në rigjykim, E.T. të thirret dhe të dëgjohet në praninë e një psikologu, në mënyrë që gjendja faktike të plotësohet në mënyrë të drejtë dhe të plotë.
Sa i përket pretendimeve të mbrojtjes për ekspertizën psikiatrike dhe refuzimin e një super-ekspertize, Apeli i vlerësoi këto si të pabazuara. U konstatua se ekspertiza ishte realizuar në mënyrë profesionale nga persona të kualifikuar të fushës, duke mos cenuar të drejtat e mbrojtjes.
Për pikat e tjera të aktgjykimit, ato që lidhen me armëmbajtjen pa leje dhe mospërfilljen e gjykatës, Apeli gjeti se dispozitivët ishin të qartë, të kuptueshëm dhe në harmoni të plotë me arsyetimin. Nuk u konstatuan shkelje që do të impononin detyrimisht anulimin e tyre. Po ashtu, u vlerësua se gjykata e parë i kishte marrë parasysh në mënyrë korrekte rrethanat që ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, ndërsa pretendimet e mbrojtjes nuk u mbështetën me argumente bindëse për paligjshmërinë e tyre.
Vendimi u mor nga kolegji i përbërë nga Skender Çoçaj (kryetar), Valbona Musliu-Selimaj dhe Kadrije Goga-Lubishtani (anëtare).
Sipas aktakuzës, ngjarja e rëndë ndodhi më 6 gusht 2024, rreth orës 7:33 të mëngjesit, në rrugën e “Pejës” pranë semaforëve në fshatin Bresje të Fushë-Kosovës. Idriz Alija, për shkak të mosmarrëveshjeve të mëparshme dhe dy rasteve të raportuara të dhunës në familje, ndoqi nga pas bashkëjetuesen e tij Sh.T. dhe djalin e saj të mitur E.T., teksa ata ecnin në rrugë. Pasi kaluan vendkalimin e këmbësorëve, ai përshpejtoi hapat, nxori armën nga brezi, e repetoi dhe qëlloi mbi trupin e saj, e goditi me duar në fytyrë dhe më pas, teksa ajo ishte rrëzuar, vazhdoi të qëllonte disa herë të tjera. Më pas e goditi me kondakun e armës rreth tetë ose nëntë herë në kokë, derisa dy qytetarë të rastit arritën t’ia hiqnin armën dhe ta mbanin për tokë deri në mbërritjen e policisë.
E dëmtuara pësoi tri plagë hyrëse-tejshkuese nga arma e zjarrit dhe lëndime të rënda trupore të rrezikshme për jetën, duke u hospitalizuar në Klinikën e Kirurgjisë Torakale. Për këto veprime, Idriz Alija akuzohet për veprën penale të vrasjes së rëndë në tentativë sipas nenit 173 të Kodit Penal. Në pikën e dytë të aktakuzës, ai ngarkohet për mbajtje të paautorizuar të armës, një pistolete të tipit “Cervena Zastava” M-57, e cila fillimisht u mor nga një person i larguar nga vendi i ngjarjes dhe më pas u sekuestrua nga policia. Për shkeljen e urdhërit të gjykatës që i ndalonte t’i afrohej të dëmtuarës në distanca të caktuara, ai përballet edhe me akuzën për mospërfillje të gjykatës.
Shënim: Të gjithë personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm derisa fajësia e tyre të mos provohet me vendim gjyqësor të formës së prerë.