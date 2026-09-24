Khvicha Kvaratskhelia flet për garën e Topit të Artë: Për një shtet të vogël, duket thuajse e paarritshme

Pas një sezoni spektakolar me Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia ka komentuar mundësinë për të fituar Topin e Artë 2026.
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Anësori gjeorgjian luajti një rol kyç në rrugëtimin e PSG-së drejt trofeut të Ligës së Kampionëve, veçanërisht në fazën eliminatore. Në 16 paraqitje në këtë kompeticion, ai kontribuoi në 10 gola dhe regjistroi shtatë asistime, duke ndihmuar gjithashtu klubin parizien të sigurojë titullin kampion në Francë.
Për performancën e tij, Kvaratskhelia u nderua si lojtari më i mirë i Champions League dhe tani gjendet në listën e pretendentëve për Topin e Artë 2026.
Gjatë një bisede me BBC-në, futbollisti 24-vjeçar pranoi se një sukses i tillë do të mbante një domethënie të thellë për të dhe kombin e tij. Ai u shpreh se për vendet e vogla, ky çmim ndihet shumë larg, gati i pamundur, dhe se është e vështirë për fuqitë e mëdha të futbollit ta kuptojnë këtë ndjesi.
Kvaratskhelia shtoi se ndihet krenar që është pjesë e kandidatëve dhe e sheh si privilegj të qëndrojë në një rang me lojtarë kaq të jashtëzakonshëm. Ai ritheksoi se do të ishte njeriu më i lumtur në planet nëse arrin ta fitojë trofeun, pasi dëshiron ta bëjë krenare familjen dhe gjithë Gjeorgjinë.
Pavarësisht arritjeve madhore, sulmuesi nuk ka ndërmend të ndryshojë qasjen e tij. Ai u shpreh se gjithçka qëndron në vullnetin e Zotit dhe se do të vazhdojë të punojë dhe të stërvitet si gjithmonë, duke mbetur i njëjti person pa modifikuar asgjë në rrugëtimin e tij.