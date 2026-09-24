Brukseli i rikujton Beogradit: Autorët e sulmit në Banjskë duhet të dalin para ligjit

Bashkimi Evropian ka ritheksuar nevojën që Serbia të vërë para përgjegjësisë ligjore personat e implikuar në aktin terrorist të Banjskës, duke shprehur zhgënjim që edhe pas tre vitesh, të dyshuarit që gjenden në tokën serbe ende nuk janë sjellë para gjykatës.
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Në shënimin e tri viteve nga ngjarja e rëndë e 24 shtatorit 2023 në Banjskë, zyrtarët në Bruksel kanë vënë sërish në dukje detyrimin e Beogradit për të proceduar penalisht të dyshuarit për rolin e tyre në këtë operacion.
Një zëdhënës i institucioneve evropiane bëri të ditur se Përfaqësuesja e Lartë për Politikë të Jashtme, Kaja Kallas, e trajtoi këtë temë në takimin e saj të fundit me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, gjatë sesioneve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
“Presim që pala serbe të angazhohet tërësisht nëpërmjet mekanizmit ekzistues për bashkëpunim juridik. Kjo çështje ka mbetur në pritje prej kohësh dhe kërkon zgjidhje të menjëhershme nga Serbia,” theksoi zëdhënësi i BE-së.
Ai shtoi se Komisioni Evropian ka qenë konsistent në apelin e tij që fajtorët për këtë akt të marrin dënimin e merituar.
Po ashtu, zëdhënësi përcolli keqardhjen e unionit që deri në këtë moment, autoritetet në Beograd nuk kanë hedhur asnjë veprim konkret për të kapur dhe nisur procedimin penal, me akuza adekuate, ndaj personave nën hetim që qëndrojnë brenda kufijve të Serbisë.
Për BE-në, ngjarja e 24 shtatorit 2023 në Banjskë ishte një rrezik i drejtpërdrejtë për sigurinë dhe stabilitetin e gjithë rajonit.
Kërkesa e vazhdueshme e Brukselit që të akuzuarit për këtë sulm të ballafaqohen me drejtësinë, mbetet një nga pikat e pazgjidhura në trekëndëshin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës, Beogradit dhe vetë Bashkimit Evropian.