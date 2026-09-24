Microsoft rinovon Surface Pro dhe Surface Laptop me çipa më të shpejtë, bateri më të qëndrueshme dhe çmime më të larta

Kompania Microsoft ka sjellë në treg gjeneratën e dytë të dy pajisjeve të saj kompakte, Surface Pro 12 inç dhe Surface Laptop 13 inç, të cilat tani fuqizohen nga procesorët e rinj Snapdragon X2 Plus të prodhuar nga Qualcomm.
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Megjithëse pamja e jashtme mbetet pothuajse identike me atë të modeleve të vitit të kaluar, pajisjet e reja premtojnë performancë më të lartë, jetëgjatësi më të madhe të baterisë dhe përpunim më të shpejtë të detyrave që mbështeten në inteligjencën artificiale. Megjithatë, këto avancime vijnë me një kosto dukshëm më të lartë për blerësit.
Përditësimi kryesor ndodhet në brendësi të pajisjeve, ku gjenden çipat e rinj Snapdragon X2 Plus me gjashtë bërthama. Këto procesorë zëvendësojnë modelet e mëparshme dhe sjellin ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si pajisjet trajtojnë ngarkesat e punës dhe konsumin e energjisë.
Një nga ndryshimet më të dukshme për konsumatorët është rritja e ndjeshme e çmimeve. Surface Pro 12 inç, i cili në gjeneratën e kaluar kishte një çmim fillestar rreth 703 eurosh, tani do të dalë në shitje më 13 tetor me një çmim prej afërsisht 1.011 eurosh.
E njëjta tendencë vërehet edhe te Surface Laptop 13 inç. Versioni i mëparshëm fillonte nga rreth 791 euro, ndërsa modeli i ri do të kushtojë rreth 1.055 euro. Kjo rritje e çmimit shpjegohet pjesërisht me heqjen e konfigurimeve bazë që përfshinin vetëm 8 GB RAM.
Tani të dyja pajisjet do të ofrohen me minimum 16 GB memorie, me opsione që shkojnë deri në 24 GB. Kjo do të thotë se blerësit do të marrin më shumë memorie që në versionin fillestar, por do të duhet të paguajnë një shumë më të lartë sesa për gjeneratën e mëparshme.
Sa u përket përmirësimeve teknike, Microsoft pretendon se procesorët e rinj Snapdragon X2 Plus sjellin përfitime të konsiderueshme në disa aspekte. Sipas kompanisë, çipat me gjashtë bërthama mundësojnë deri në 18 për qind efikasitet më të lartë të baterisë në krahasim me modelet e mëparshme.
Për sa i përket grafikës, performanca pritet të jetë mbi 60 për qind më e shpejtë, ndërsa përpunimi lokal i detyrave të inteligjencës artificiale, i mundësuar nga njësia e integruar NPU, mund të arrijë deri në 95 për qind shpejtësi më të lartë. Këto përmirësime synojnë ta bëjnë përdorimin e pajisjeve më të butë dhe më efikas, veçanërisht gjatë punës me aplikacione që shfrytëzojnë aftësitë e AI-së.
Autonomia e baterisë është një tjetër fushë ku vërehen përmirësime. Surface Pro 12 inç, të cilin Microsoft e quan “Second Edition”, ofron një orë më shumë shfletim në internet krahasuar me modelin e mëparshëm. Sipas vlerësimeve të kompanisë, pajisja mund të arrijë deri në 13 orë përdorim gjatë shfletimit në ueb.
Ndërkohë, Surface Laptop 13 inç “Second Edition” ka një përmirësim edhe më të madh në këtë drejtim. Autonomia e tij është rritur me dy orë, duke arritur deri në 18 orë shfletim në internet me një karikim të vetëm. Megjithatë, duhet theksuar se këto janë vlerësime të Microsoft dhe rezultatet reale mund të ndryshojnë në varësi të mënyrës së përdorimit, ndriçimit të ekranit dhe llojit të aplikacioneve që përdoren.
Për sa u përket ekraneve, Microsoft ka zgjedhur të mbajë karakteristikat kryesore të ngjashme me ato të gjeneratës së kaluar. Surface Pro 12 inç vazhdon të përdorë një panel LCD me rezolucion 2196 × 1464 pikselë dhe dendësi prej 220 pikselësh për inç. Ekrani mbështet gjithashtu frekuencë rifreskimi deri në 90 Hz, e cila mundëson lëvizje më të rrjedhshme gjatë shfletimit dhe përdorimit të aplikacioneve.
Në përgjithësi, gjenerata e re e pajisjeve kompakte Surface fokusohet më shumë te përmirësimet e brendshme sesa te ndryshimet e dukshme në dizajn. Me Snapdragon X2 Plus, Microsoft synon të ofrojë pajisje më të shpejta dhe më efikase, por rritja e ndjeshme e çmimeve mund të ndikojë në vendimin e përdoruesve që po mendojnë të kalojnë nga modelet e mëparshme.