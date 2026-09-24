Po vjen Mac Neo? Apple mund të lançojë një desktop më të lirë me çip iPhone

Hapësira për një kompjuter desktop më buxhetor nga Apple po bëhet gjithnjë e më e dukshme, teksa çmimi fillestar i Mac Mini ka pësuar një rritje të konsiderueshme.
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Popullariteti i idesë së MacBook Neo dëshmon se çipat e serisë A, që pajisin iPhone-ët, mund të japin performancë të mjaftueshme për ata që duan macOS, por nuk u duhet fuqia dhe as kostoja e procesorëve më të rinj të serisë M.
Mac Mini njihet si një desktop i vockël, i fuqishëm dhe shumë funksional. Në kohën kur ishte më i lirë, ishte fare e thjeshtë t’ia sugjeroje thuajse secilit që kërkonte një pajisje të shpejtë, të pastër dhe me çmim të volitshëm.
Varianti i ri me çip M6 është edhe më i fuqishëm, por ndryshimi i çmimit ka transformuar pozicionimin e tij në treg.
Për një person që kryesisht lundron në internet, redakton dokumente, shikon video dhe përdor aplikacionet e zakonshme në macOS, procesori me 12 bërthama për CPU dhe 12 për GPU mund të jetë tej nevojave të tij.
Kjo ngre një pyetje intriguese: përse Apple nuk do të krijonte një Mac Neo, një desktop të vogël dhe më të arritshëm, të pajisur me një çip iPhone?
Në periudhën kur Mac Mini ofrohej me një çmim hyrës prej rreth 527 eurosh, ai përbënte një alternativë shumë joshëse për përdoruesit që synonin t’i bashkoheshin ekosistemit Apple pa u ngarkuar financiarisht.
Tani, modeli i ri M6 nis nga afërsisht 790 euro.
Edhe pse sjell performancë të përmirësuar, kjo ngritje çmimi lë një vend bosh në linjën e kompjuterëve desktop të kompanisë.
Jo të gjithë kanë kërkesa për një procesor të fuqishëm për editim videoje, dizajn grafik apo punë të tjera profesionale. Për një numër të madh konsumatorësh, një makinë më modeste do të ishte tërësisht e mjaftueshme.
Dhe pikërisht këtu mund të shfaqet një produkt i ri: Mac Neo.
MacBook Neo tashmë ka dëshmuar se Apple mund të prodhojë një laptop me performancë të kënaqshme duke përdorur një procesor të serisë A, të konceptuar fillimisht për iPhone-ët.
Me një kosto prej rreth 615 eurosh, kjo pajisje përfshin jo vetëm çipin, por edhe ekranin, tastierën, trackpad-in dhe baterinë.
Nëse Apple arrin t’i integrojë të gjithë këta elementë në një laptop me atë çmim, atëherë prodhimi i një desktopi edhe më të lirë duket një hap logjik.
Një Mac Neo nuk do të kishte nevojë për ekran, tastierë ose bateri të brendshme.
Ai do të mund të përbëhej thjesht nga një procesor iPhone, burimi i energjisë, altoparlantë bazikë dhe disa hyrje USB, të sistemuara brenda një kutie kompakte.
Në këtë skenar, një çmim rreth 439 eurosh mund të ishte një objektiv tërheqës për një version ekonomik.
Sigurisht, bëhet fjalë për një propozim të një produkti të mundshëm dhe jo për një tarifë apo plan të konfirmuar nga Apple.
Modeli aktual i Mac Mini është tejet kompakt në raport me fuqinë që ofron.
Megjithatë, një version më i thjeshtëzuar, i pajisur me çip telefoni dhe pa ventilator, do të mund të ishte edhe më i vogël.
Apple mund të krijojë një dizajn krejtësisht të freskët ose të përshtasë një strukturë ekzistuese, si atë të Apple TV 4K.
Duke shtuar disa porta shtesë dhe një gamë ngjyrash më të gjallë, kompania mund të ofronte një desktop që do të tërhiqte përdoruesit që çmojnë thjeshtësinë dhe çmimin e arsyeshëm.
Emërtimi mund të ishte Mac Neo ose, për një pajisje edhe më miniskule, Mac Nano.
Procesorët e serisë M të Apple po fuqizohen vazhdimisht, por edhe kompjuterët që i shfrytëzojnë po bëhen më të shtrenjtë.
Rritja e kostove të memories RAM po shton presion mbi çmimet në sektorin teknologjik, duke ndikuar kështu edhe produktet më të lira, siç është MacBook Neo.
Megjithatë, pikërisht ky laptop ka vërtetuar se një Mac me kosto më të reduktuar nuk është thjesht i mundshëm, por mund të rezultojë një produkt shumë i dëshirueshëm.
Një desktop me çip të serisë A do të plotësonte kërkesat e atyre që nuk synojnë performancë të nivelit profesional, por dëshirojnë të përdorin macOS për detyrat e përditshmërisë.
Mac Neo mbetet në stadin e idesë dhe jo një produkt i paralajmëruar nga Apple. Por duke marrë parasysh se Mac Mini tani kushton rreth 790 euro, argumentet për një desktop më të thjeshtë, më të vogël dhe më ekonomik janë të forta. Një pajisje e tillë do ta bënte ekosistemin Mac më të hapur për një grup të ri përdoruesish.