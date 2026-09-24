Meta lançon syzet inteligjente audio, por diskutimet për privatësinë vazhdojnë

Gjenerata më e fundit e syzeve inteligjente nga Meta, e cila përfshin modelet Ray-Ban Meta Audio Glasses, është prezantuar pa sensorë kamerash, duke u fokusuar në riprodhimin muzikor, komunikimin telefonik dhe aftësitë e inteligjencës artificiale.
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Megjithatë, teksa korporata synon t’i integrojë këto vegla në rutinën e përditshme, kritikat ndaj implikimeve për privatësinë dhe xhirimit të paautorizuar të individëve po ashpërsohen dukshëm.
Në edicionin 2026 të konferencës Meta Connect, pajisjet inteligjente të shikimit dominojnë ambientin. Të pranishmit shfaqen me variante formash, nuancash dhe përmasash të ndryshme, duke lënë të kuptohet se këto aksesorë tashmë janë përthithur si elementë të zakonshëm të garderobës.
Sidoqoftë, jashtë ekosistemit të mbyllur të kompanisë Meta, opinioni publik ndryshon ndjeshëm.
Kundërvënia ndaj pajisjeve që potencialisht shërbejnë për mbikëqyrje – duke përfshirë këtu syzet inteligjente, orët e mençura dhe pajisjet e veshura me inteligjencë artificiale – vijon të forcohet.
Në këtë kontekst, Meta ka zgjedhur të lançojë Ray-Ban Meta Audio Glasses, modelin e saj të ri inteligjent që përmban asistentin Meta AI, por i mungon një kamerë për të kapur imazhet e personave në afërsi.
Zyrtarët e korporatës pohojnë se çasti i prezantimit nuk përbën një reagim të drejtpërdrejtë ndaj pakënaqësive të konsumatorëve. Planet për syze të dedikuara thjesht për funksionet zanore kanë qenë në proces zhvillimi për disa vite.
Alex Himel, nënkryetari i divizionit të pajisjeve të veshura në Meta, sqaron se koncepti i syzeve inteligjente pa aftësi vizuale regjistrimi është i vjetër.
“Tri vjet më parë nuk ishte e parashikueshme nëse syzet me inteligjencë artificiale do të afirmoheshin si kategori më vete produkti. Në atë periudhë, thuajse çdo rival po braktiste këtë segment,” pohon ai.
“Dy vjet më parë vumë re se funksionaliteti audio ishte përdorimi dominues, me potencialin më të lartë për inteligjencën artificiale dhe se këto funksione mund të shkëlqenin në një palë syze të projektuara rreth zërit.”
Heqja e kamerave i ka lejuar inxhinierëve të ripunojnë strukturën e brendshme të pajisjes, duke e bërë atë më të lehtë dhe më të ngjashme me syzet optike konvencionale.
Sipas Himel, Meta ka zhvendosur me sukses një pjesë të konsiderueshme të qarqeve elektronike nga zona e përparme e kornizës, çka ka sjellë më tepër liri në aspektin estetik.
Versionet e reja nisin nga pesha 43 gramë, në raport me rreth 50 gramë të modelit Ray-Ban Meta Gen 2 dhe 69 gramë të Meta Ray-Ban Display.
Kjo peshë i pozicionon qartësisht si më të lehta se gjeneratat inteligjente pararendëse, ndonëse vijojnë të jenë më të rënda se syzet tradicionale me skelet të hollë metallik.
Pajisjet vijnë në dy linja estetike kryesore: Clubmaster, me një frymë klasike retro, dhe Burbank, që të sjell ndërmend siluetën ikonike Wayfarer.
Strukturat anësore janë më të holla, menteshat akomodojnë fytyra më të gjera dhe mbështetësit e hundës janë të personalizueshëm.
Në tërësi, blerësit kanë në dispozicion 23 konfigurime ngjyrash dhe lentesh, teksa syzet janë kompatibile edhe me një spektër të gjerë lentesh të graduara.
Kostoja bazë është fiksuar në 349 dollarë.
Duke qenë se mungon një kamerë e uritur për energji, bateria e këtyre syzeve premton një autonomi deri në 12 orë me një cikël të vetëm karikimi.
Aktivitetet kryesore përfshijnë dëgjimin e muzikës dhe podkasteve, kryerjen e thirrjeve dhe ndërveprimin me asistentin Meta AI.
Për dallim prej varianteve me kamerë, këto modele nuk posedojnë aftësinë për të shkrepur foto apo incizuar video.
Sipas Alex Himel, syzet monitorojnë ambientin vetëm për të kapur komandën zanore që zgjon asistentin, njëlloj si pajisjet inteligjente shtëpiake të tipit Alexa.
“Ato nuk regjistrojnë vazhdimisht. I vetmi funksion është pritja për një fjalë kyçe të paracaktuar,” shpjegon ai.
“Sapo ajo fjalë kapet, ato nisin të përpunojnë atë që thoni. Kur ju pushoni së foluri, kërkesa procedohet nga inteligjenca artificiale.”
Megjithatë, ky shpjegim nuk e mbyll përfundimisht debatin mbi fatin e të dhënave zanore, sidomos duke marrë parasysh se Meta vazhdon t’i shfrytëzojë komandat e bazuara vetëm në zë për të trajnuar modelet e saj të inteligjencës artificiale.
Provat praktike i përshkruajnë syzet pa kamerë si komode dhe tërheqëse nga ana vizuale.
Për arsye se ngjajnë thuajse tërësisht me syze të rëndomta, ka të ngjarë të gjenerojnë më pak bezdi tek personat që ndodhen rreth përdoruesit.
Ndërkaq, për individët që kërkojnë funksione më të pasura, Meta ka lançuar gjithashtu gjeneratën e tretë të linjës Ray-Ban Meta.
Për dallim prej versioneve Audio Glasses, këto pajisje vazhdojnë të kenë të integruar një kamerë.
Modifikimet në raport me gjeneratën e kaluar janë modeste, por përmbajnë disa optimizime teknologjike.
Modeli i ri përdor gjashtë mikrofona, një më shumë se pesë që kishte gjenerata e dytë, me objektiv përmirësimin e cilësisë së thirrjeve.
Autonomia e baterisë është zgjeruar në nëntë orë, pra një orë shtesë në raport me paraardhësin.
Edhe pjesët anësore janë bërë të rregullueshme, duke lejuar një përshtatje më të saktë me konturet e fytyrës.
Një tjetër veçori e re është regjistrimi i audios me teknologjinë Dolby Atmos, e cila ofron një përvojë dëgjimi hapësinore.
Sidoqoftë, avantazhet e saj janë më të perceptueshme në ambiente të qeta sesa në hapësira plot potere. si sallat e mbushura të konferencës Meta Connect.
Ray-Ban Meta Gen 3 vjen në 27 konfigurime ngjyrash dhe lentesh, plus tri variante sezonale.
Çmimi fillestar është rritur në 449 dollarë, nga 379 dollarë që ishte gjenerata e dytë vitin e shkuar.
Po ashtu, Meta ka shtuar gamën e syzeve më të lira, të njohura thjesht si Meta Glasses.
Kjo linjë, e cila u prezantua disa muaj më parë, tani përfshin dy forma të reja: Capri dhe Nova.
Capri ka një kornizë që imiton formën e syrit të maces, ndërsa Nova është më e rrumbullakët dhe i afrohet disa modeleve aktuale Ray-Ban Meta.
Kompania ka lançuar edhe versione të bashkë-krijuara me personazhe të famshme.
Njëra është varianti ngjyrë fildishi i Kylie Jenner, me çmim 399 dollarë.
Tjetri është fryt i bashkëpunimit me Lisa, anëtare e grupit K-pop BLACKPINK dhe aktore në serialin “The White Lotus”.
Modeli i saj ka lente rozë dhe shoqërohet me një aksesor të beftë, të inspiruar nga kafshët shtëpiake të artistes.
Edhe ky variant nis nga 399 dollarë, ndërsa modelet standarde të Meta Glasses kanë çmim nga 249 dollarë.
Sipas kompanisë, partneritetet me figurat e njohura synojnë të joshin segmente të reja konsumatorësh.
“Me modelet Meta Glasses Starfire dhe Kylie, vërejtëm se audienca u bë më e re dhe përfshiu më tepër gra,” sqaron Himel.
Ai nënvizon se stili Wayfarer është ndër më të përhapurit në botë, por tenton të tërheqë kryesisht klientelë mashkullore.
Edhe marka sportive Oakley, me të cilën Meta bashkëpunon, ka një profil më aktiv dhe historikisht mashkullor.
“Me Kylie dhe Lisa, si edhe me më shumë opsione stilesh, po dëshmojmë se produktet tona po bëhen më joshëse për gratë,” shton ai.
Synimi strategjik i gjigantit teknologjik është që syzet inteligjente të mos perceptohen më si aparatura të veçanta, por si aksesorë mode krejt të zakonshëm që i shkojnë kujtdo.
Përtej modeleve fizike, Meta po thellon edhe integrimin e inteligjencës artificiale.
Asistenti personal Muse, i cili u shfaq së fundmi nga kompania, pritet të integrohet në të gjitha modelet e syzeve inteligjente.
“Muse do të jetë prezent në çdo pajisje që ne prodhojmë,” konfirmon Himel.
Koncepti është që asistenti të kuptojë më mirë situatën e përdoruesit, të memorizojë të dhëna kyçe dhe të ekzekutojë detyra në emër të tij.
Gjatë një demostrimi, Muse u udhëzua të ndihmonte në përzgjedhjen e ushqimeve të lehta me përmbajtje të lartë proteinike dhe me sa më pak kalori.
Asistenti identifikoi produktet e përshtatshme, por hasi pengesa kur iu kërkua të shtonte një artikull tjetër në shportën virtuale.
Megjithëse kemi të bëjmë me një demonstrim paraprak, funksioni ilustron se si syzet inteligjente mund të transformohen nga pajisje për dëgjim dhe komunikim në asistentë që marrin pjesë aktivisht në rutinën e përditshme.
Nga ana tjetër, një sistem i tillë mund t’i sigurojë Meta-s akses në një vëllim edhe më të gjerë të dhënash mbi shprehitë, nevojat dhe preferencat e konsumatorëve.
Një tjetër risi e prezantuar është teknologjia e asistencës për dëgjimin, e cila ka marrë miratimin zyrtar të Administratës së Ushqimit dhe Barnave të SHBA-së, FDA.
Në testimin praktik, gazetarëve iu kërkua të përdornin tapa veshi për të simuluar një humbje të butë dëgjimore.
Me aktivizimin e funksionit, inteligjenca artificiale amplifikoi frekuencat e lidhura me të folurit, duke i bërë bisedat më të qarta në një ambient me zhurmë të moderuar.
Zërat e lartë kishin një timbër paksa metalik, por pas disa minutash, ndjesia u bë më organike.
Sipas kompanisë, çelja e këtij funksioni kërkon një pagesë shtesë prej 149 dollarësh.
Meta bën të ditur se planifikon ta ofrojë përmes një tarife një herë dhe jo si abonim të ripërsëritshëm. Në Shtetet e Bashkuara, shpenzimi mund të mbulohet edhe nga fondet përkatëse të shpenzimeve shëndetësore, në varësi të rregullave të tyre.
Njëkohësisht me pajisjet e reja, kompania ka komunikuar dy ndryshime në politikat e privatësisë.
I pari konsiston në shtrirjen edhe te syzet inteligjente të sistemit të përpunimit privat që përdoret në WhatsApp.
Ky sistem ka për qëllim të përpunojë të dhënat në serverë pa ia bërë ato të lexueshme Meta-s ose palëve të treta, në ato raste kur kriptimi nga njëri skaj te tjetri nuk është i realizueshëm ose pajisjes i mungon kapaciteti për përpunim lokal.
“Objektivi është që ju të jeni të sigurt se të dhënat tuaja ju përkasin ekskluzivisht juve dhe vetëm ju keni akses në to,” thotë Himel.
Ai shpjegon se kryerja e të gjitha përllogaritjeve direkt në pajisje ka kufizime teknike, pasi syzet nuk mund të kenë fuqinë llogaritëse të serverëve të mëdhenj.
Për këtë arsye, Meta kërkon të ofrojë modele më të fuqishme të inteligjencës artificiale pa sakrifikuar mbrojtjen e informacionit.
Ndryshimi i dytë i lejon përdoruesit të refuzojnë shfrytëzimin e të dhënave të tyre pamore për trajnimin e inteligjencës artificiale.
Megjithatë, kërkesat që përmbajnë vetëm zë do të vijojnë të përdoren për këtë qëllim.
Edhe pse këto ndryshime përfaqësojnë një hap përpara në mbrojtjen e të dhënave të përdoruesit, ato nuk trajtojnë në thelb shqetësimin kryesor të opinionit publik.
Çështja nuk sillet vetëm rreth privatësisë së personit që mban syzet.
Ajo ka të bëjë edhe me personat rrethues, të cilët mund të fotografohen ose filmohen pa e patur idenë.
Syzet me kamerë mund të aktivizohen në rrugë, restorante, mjete të transportit publik dhe hapësira të tjera, duke krijuar premisa për incizime që të pranishmit nuk i kanë aprovuar.
Himel pranon se sistemi i ri i përpunimit privat është ideuar kryesisht për të siguruar të dhënat e pronarit të pajisjes.
Kjo nënkupton se ai nuk e zgjidh në mënyrë të drejtpërdrejtë problemin e regjistrimit klandestin të qytetarëve në publik.
Pikërisht këtu fshihet një prej sfidave më të mëdha me të cilat përballet Meta: si t’i bëjë syzet inteligjente të pranueshme edhe për ata individë që nuk i kanë blerë, por mund të përfshihen pa dashje në këndin e xhirimit të tyre.
Strategjia e Meta-s në konferencën Connect 2026 është e qartë: të ofrojë një shumëllojshmëri të gjerë zgjedhjesh.
Deri në fund të vitit, kompania synon të ketë mbi 100 variante të syzeve të saj inteligjente.
Më shumë stile, kolorime, lente dhe nivele çmimesh barazohen me mundësi për të joshur grupe gjithnjë e më heterogjene të blerësve.
Ndërkaq, përditësimet e inteligjencës artificiale pritet të shpërndahen në të gjithë portofolin e pajisjeve, duke e ndihmuar Meta-n të pozicionohet në epokën e ardhshme të teknologjisë personale.
Sidoqoftë, numri i lartë i produkteve nuk e shlyen automatikisht problemin e pranimit të tyre nga shoqëria.
Brenda kampusit të Meta-s, syzet inteligjente janë kthyer në një element të zakonshëm të përditshmërisë.
Përtej Menlo Park-ut, ku gjendet selia qendrore, realiteti është më i komplikuar.
Një pjesë e publikut nuk po kërkon më shumë modele, më shumë kamera apo më shumë funksione inteligjente.
Përkundrazi, po kërkon më pak mbikëqyrje dhe më tepër kontroll mbi privatësinë.
Me Ray-Ban Meta Audio Glasses, kompania ka hedhur një hap drejt syzeve inteligjente që mund të përdoren pa kamerë. Por sfida e vërtetë për Meta-n nuk qëndron thjesht në krijimin e pajisjeve më të lehta, më elegante dhe më të fuqishme. Ajo qëndron në bindjen e publikut se teknologjia e vendosur mbi fytyrë mund të bashkëjetojë me të drejtën bazike të njerëzve për të mos u regjistruar pa dijeninë e tyre.