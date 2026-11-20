Ardian Gjini, kryetar i Aleancës, ka shprehur shqetësim për zgjerimin e ndjeshëm të huamarrjes nga ekonomitë familjare në Kosovë dhe për trysninë financiare që po u krijohet qytetarëve.
Në një postim në Facebook, Gjini ka ndarë shifra nga Banka Qendrore e Kosovës, të cilat tregojnë se totali i kredive të familjeve u rrit nga 1.315 miliardë euro në janar të vitit 2021 në 3.546 miliardë euro në shtator të vitit 2026. Kjo nënkupton një rritje prej 169.6 për qind, ose më shumë se 2.2 miliardë euro shtesë.
Të lidhura
None found
Ai gjithashtu ka nxjerrë në pah të dhëna që tregojnë se 29.2 për qind e huamarrësve të vlerësuar i kushtojnë të paktën gjysmën e të ardhurave të tyre mujore pagesës së kredive.
Sipas analizës së Gjinit, 17.7 për qind e këtyre personave shpenzojnë midis 50 dhe 75 për qind të të ardhurave për këstet, ndërsa 11.5 për qind kanë angazhime kreditore që kapin ose kalojnë 75 për qind të të ardhurave mujore.
“Kur kaq shumë nga të ardhurat shkojnë për pagesat e kredive, çfarë u mbetet qytetarëve për ushqim, energji elektrike, ilaçe dhe nevojat e fëmijëve?”, ka pyetur Gjini në reagimin e tij.
Kreu i Aleancës ka vënë në dukje se rritja e kredive mund të lidhet me blerjet e pronave dhe projekte të tjera zhvillimi, por ka ngritur pyetjen se sa huamarrës po marrin kredi për investime dhe sa po detyrohen të huazojnë për të mbuluar shpenzimet në rritje të jetesës së përditshme.
Në përfundim të reagimit, Gjini ka bërë thirrje për vëmendje më të madhe ndaj kostos së jetesës, fuqisë blerëse dhe stabilitetit financiar të qytetarëve, duke theksuar se rritja ekonomike duhet të përkthehet në përmirësim të prekshëm të mirëqenies për familjet në Kosovë.