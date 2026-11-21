Kosova pritet të përballet sot me një mot kryesisht të vranët, ku nuk do të mungojnë as intervalet me diell dhe mundësia për reshje të dobëta shiu.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK), vranësirat në disa zona parashihen të sjellin riga shiu, ndërsa temperaturat mbeten relativisht të buta për këtë periudhë të vitit.
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Temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 6 gradë Celsius, kurse ato maksimale pritet të arrijnë nga 13 deri në 16 gradë Celsius.
Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra në sekondë.
Orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes parashikohen të jenë të freskëta, ndërsa gjatë ditës temperaturat do të shënojnë një rritje të lehtë.