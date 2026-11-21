Daut Haradinaj, përfaqësues i Aleancës, ka komentuar vizitën e Jakup Krasniqit, ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës dhe ish-zëdhënësit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në vendlindje.
Në një postim të bërë në Facebook, Haradinaj e ka lavdëruar figurën dhe rolin e Krasniqit, duke nënvizuar se flokët e bardha dhe rrudhat e tij dëshmojnë për një rrugëtim të gjatë e plot sfida të kombit shqiptar.
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Ai ka deklaruar se do të ishte i gatshëm të sakrifikonte një pjesë të jetës së vet për të zënë vendin e ish-kryeparlamentarit.
“Mjekrra e bardhë dhe rrudhat tua tregojnë rrugën e gjatë e të vështirë që e pati kombi ynë. S’di çka të them për ty, përpos që e kisha nda një pjesë të jetës me të zëvendësu, Baca Jakup. Burri i urtë dhe ideologu i shtetësisë sonë”, ka shkruar Haradinaj.