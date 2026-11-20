Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) ka reaguar pas njoftimeve në disa media se pjesëtarët e këtij misioni u kanë drejtuar armët familjarëve të Jakup Krasniqit gjatë kthimit të tij nga një vizitë familjare në Kosovë.
EULEX-i mohoi që ndonjë zyrtar policor i misionit të ketë drejtuar armë ndaj kujtdo.
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“Lidhur me pretendimet e pabaza të publikuara nga disa media për një trajtim të supozuar të papërshtatshëm të armëve të zjarrit nga zyrtarët policorë të EULEX-it gjatë ofrimit të mbështetjes logjistike dhe operacionale për Dhomat e Specializuara të Kosovës, në kuadër të një vizite në paraburgim për arsye bindëse humanitare, EULEX-i i mohon fuqishëm këto pretendime dhe thekson se zyrtarët policorë të EULEX-it nuk kanë drejtuar asnjë armë ndaj askujt në asnjë moment.
Armët e zjarrit trajtohen nga personeli i EULEX-it në përputhje të rreptë me standardet ndërkombëtare dhe evropiane”, thuhet në reagimin e EULEX-it.