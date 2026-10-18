Drutë deri në 70 euro për metër kub në Prishtinë, shitësit mbrojnë çmimin, qytetarët e quajnë të papërballueshëm

Një metër kub dru në tregun e Prishtinës po shitet për 65 deri në 70 euro. Shitësit e konsiderojnë të arsyeshëm këtë çmim, ndërsa qytetarët thonë se e kanë të vështirë ta përballojnë, raporton KosovaPress.
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Një tregtar drush në kryeqytet, i cili foli për KosovaPress pa dalë para kamerës, tha se çmimi arrin deri në 70 euro për 1 m³ dhe se kërkesa për dru mbetet e lartë. Sipas tij, mungesa e punëtorëve dhe pagesat e larta që kërkohen prej tyre ndikojnë në çmim.
Ai shpjegoi se ahu dhe bungu shiten njësoj, me 70 euro metri, dhe se drutë po shiten shumë. Sipas tij, disa blerës ankohen, ndërsa të tjerë jo. Tregtari tha se drutë kanë mbetur më të lirat, por se nuk gjen punëtorë edhe kur u ofron 100 euro. Ai shtoi se çmimi është i njëjtë me vitin e kaluar dhe e cilësoi të pavërtetë pretendimin se metri shitet për 60 euro.
Edhe një shitës tjetër i tha KosovaPress se si ahu, ashtu edhe bungu kushtojnë 65-70 euro për metër. Ai tha se disa qytetarë shprehin pakënaqësi, kurse të tjerë largohen të kënaqur. Sipas tij, çmimi vitin e kaluar ishte po ashtu rreth 65-70 euro.
Për qytetarin Marad Dushi, 70 euro për metër janë të papërballueshme në kushtet e Kosovës. Ai tha se do të ishte më mirë që çmimi të ishte 45, 50 apo 20-30 euro. Duke iu referuar pagave, Dushi u shpreh se, edhe pse thuhet se ato janë rritur, inflacioni është rritur shumë më tepër.
Edhe Enver Ahmeti e vlerësoi të lartë koston e druve. Sipas tij, çmimi është i shtrenjtë për qytetarët: 60 deri në 65 euro do të mund të pranoheshin deri diku, por 70 euro janë shumë. Edhe qytetarë të tjerë janë ankuar për çmimet dhe kanë kërkuar mbështetje nga institucionet.
Sipas raportimeve nga tregu, një ton pelet kushton rreth 380 euro. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në shtator të vitit 2025 çmimi mesatar për 1 m³ dru ishte 57,68 euro.
Në disa zona të Prishtinës, qytetarët kanë si alternativë ngrohjen nga Termokosi, i cili e ka nisur furnizimin me ngrohje më 15 tetor. Dy vite më parë, Ministria e Ekonomisë kishte subvencionuar pajisje efiçiente për ngrohjen e shtëpive dhe banesave.