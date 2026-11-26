Kuvendi i Kosovës po shqyrton rekomandimin e Komisionit për Administratë Publike, Digjitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal për shkarkimin e katër anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (KPMSHCK).
Kryetari i këtij komisioni, Albert Kinolli, prezantoi propozimin për shkarkimin e Malsore Gashi-Bajraktarit, Eshref Shabanit, Ardita Haxhnikaj-Demit dhe Arben Mehmetit.
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Gjatë debatit parlamentar, deputetët e opozitës e kundërshtuan rekomandimin duke e cilësuar si një nismë me prapavijë politike, ndërsa deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje vunë në pikëpyetje ligjshmërinë e vendimeve të këtij këshilli.
Deputeti i PDK-së, Fadil Demaku, u shpreh se anëtarët e këtij institucioni i kanë kryer detyrat e tyre dhe se nisma për shkarkim ka për qëllim zëvendësimin e tyre me anëtarë të rinj.
Ai tha se qeveria e Kosovës me kryeministrin Albin Kurti ka qëndruar në detyrë për 2 vite dhe ka marrë vendime të mëdha për vendin e qytetarët, megjithëse një vendim i Gjykatës Supreme kishte konstatuar shkelje për mbajtjen e njëkohshme të dy pozitave. Sipas tij, arsyetimi i pushtetit ishte se vendi nuk mund të lihej në vakum, ndërsa te anëtarët e këtij këshilli çështja kryesore është nëse ka pasur kuorum. Demaku vuri në dukje se ata i kanë shqyrtuar vazhdimisht ankesat e shërbyesve civilë dhe tha se kjo iniciativë e bën të dyshojë se ka bazë politike, me synim zëvendësimin e anëtarëve të mbetur.
Nga ana tjetër, deputeti i LVV-së, Fitim Haziri, kërkoi sqarime për ligjshmërinë e vendimeve të kolegjeve të këtij këshilli dhe nëse ato ishin formuar në përputhje me ligjin.
Haziri pyeti nëse deputetët ishin në dijeni se për cilin këshill po flitej dhe kujtoi se i njëjti këshill ishte kritikuar prej tyre në komisione dhe në emisione televizive, kur qeveria Kurti akuzohej se u paguante paga punëtorëve serbë që nuk vijonin punën. Ai tha se pikërisht ky këshill e ka detyruar ministrinë që t’i kthejë në punë ata punëtorë që nuk ishin paraqitur asnjë ditë në institucionet e Kosovës dhe kishin marrë paga pa punuar. Sipas tij, në mbledhjen e 16 tetorit 2024 kishte kuorum, por nuk u vendos për kolegjet. Haziri shtoi se pavarësia e këtij këshilli ishte formale, pasi ai ishte në koordinim të vazhdueshëm me opozitën, derisa një anëtar i tij kishte deklaruar se ishte krenar që i përkiste Partisë Demokratike të Kosovës.
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, deklaroi se raporti mbështetej në vlerësimet e deputetëve të LVV-së dhe se pyetjet e ngritura ndaj anëtarëve të këshillit kishin më shumë karakter politik sesa ligjor dhe funksional.
Zemaj tha se kryetari i komisionit duhej të tregonte sinqerisht papajtueshmërinë e deputetëve anëtarë me këtë raport. Ai kujtoi se po merrte pjesë për herë të parë në këtë komision dhe se më vonë u kuptua që deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje kishin dilema për përgjegjësitë e tyre funksionale në vendimmarrjen si anëtarë të këshillit. Sipas tij, ata ishin ngarkuar me pyetje që e ngarkonin raportin me qëllime politike, jo ligjore dhe funksionale. Zemaj shtoi se shkeljen e konstatuar e kishin vërejtur vetëm deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryetari i komisionit.
Besnik Tahiri, deputet nga Aleanca, vendosi në foltore një skemë të vizatuar në letër në formë trekëndëshi për të ilustruar raportin mes Qeverisë së Kosovës, Kuvendit dhe Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës. Duke iu referuar kësaj skeme, ai shpjegoi kompetencat e këtyre institucioneve dhe kundërshtoi shkarkimin e katër anëtarëve.
Tahiri tha se në njërën anë të trekëndëshit ndodhet Qeveria e Kosovës, një organizatë e madhe buxhetore përgjegjëse për rekrutimin e shërbyesve civilë dhe për emërimin dhe përzgjedhjen e anëtarëve të agjencive ekzekutive. Në anën tjetër, sipas tij, është Parlamenti i Kosovës, i cili ka të drejtë ekskluzive për zgjedhjen e zyrtarëve të lartë publikë në institucionet e pavarura. Ai vuri në dukje se ky këshill rregullohet me nenin 101, paragrafin 2 të Kushtetutës, ndërsa agjenci të tjera me nenin 142. Në majë të trekëndëshit, tha Tahiri, ndodhet gjykata, përkatësisht Këshilli i Pavarur. Ai theksoi se sot po shkarkohen katër anëtarë të cilëve mandati u mbetet edhe për disa muaj.
Deputeti i LVV-së, Egzon Azemi, i kundërshtoi qëndrimet e opozitës dhe akuzoi KPMSHCK-në se kishte marrë vendime në dëm të interesit të qytetarëve. Ai përmendi rastin e një zyrtareje të Ministrisë, e cila sipas tij ishte rikthyer në punë nga ky këshill, edhe pse kishte vepruar gabimisht në trajtimin e një ankese të lidhur me një kompani të naftës.
Azemi tha se kjo zyrtare kishte dërguar gabimisht një e-mail, duke mbrojtur kompaninë e naftës në vend që të mbronte qytetarin e dëmtuar. Sipas tij, KPMSHCK-ja e ktheu në punë atë zyrtare, duke mbrojtur dikë që nuk i mbron qytetarët. Ai shtoi se, ndonëse kishte ankesa për rritjen e çmimeve të naftës dhe mungesën e kontrolleve, një kompani e naftës ishte gjobitur dhe zyrtarja në fjalë ishte e afërt me Aleancën. Azemi deklaroi se opozita ka frikë dhe dhimbje, sepse e di se çfarë po kapin këto institucione.