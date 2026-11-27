Ramush Haradinaj, deputet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), ka ngritur akuza ndaj kryeministrit Albin Kurti dhe Dejona Mihalit, duke pretenduar se persona të afërt me ta janë të përfshirë në shitblerjen e energjisë elektrike në Kosovë. Deklaratat u bënë të enjten gjatë një interviste në Kanal 10, ku ish-kryeministri kritikoi qeverisjen aktuale për situatën ekonomike dhe energjetike.
Gjatë paraqitjes, sipas raportimit të TV Dukagjinit, Haradinaj shtroi pyetjen nëse jeta e qytetarëve është përmirësuar në ndonjë drejtim krahasuar me vitin 2019. Ai tha se Kosova, ndonëse më parë nuk importonte mallra nga Serbia, tash është shndërruar në treg për produktet e saj dhe se niveli i importeve nga Serbia ka arritur në shifra më të larta se kurrë.
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Duke folur për furnizimin me rrymë, Haradinaj deklaroi se mosrealizimi i dy projekteve për prodhimin e energjisë ka bërë që Kosovës t’i mungojnë rreth 600 megavatë. Sipas tij, kjo sasi po blihet në Serbi me paratë e qytetarëve, ndërsa institucionet nuk po japin llogari për mënyrën se si sigurohet energjia. “Krejt klubi i Albinit dhe Dejonës shesin dhe blejnë rrymë në Kosovë”, u shpreh ai. Bëhet fjalë për pretendime të Haradinajt, të cilat nuk janë konfirmuar nga institucionet.
Haradinaj ka qenë edhe më herët kritik ndaj politikave energjetike të Qeverisë Kurti. Ai ka adresuar akuza të ngjashme ndaj Kurtit dhe Mihalit, një figurë e njohur e Lëvizjes Vetëvendosje, veçanërisht pas anulimit të projektit për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”.
Në kohën e publikimit të lajmit, as Albin Kurti dhe as Dejona Mihali nuk kishin reaguar publikisht për akuzat e fundit. Ndërkohë, kryeministri njoftoi të enjten se kompania franceze AKUO Energy është shpallur fituese e ankandit të Ministrisë së Ekonomisë për prodhimin e 98 megavatëve energji nga era. Çmimi i përcaktuar është 75.94 euro për megavat-orë, ndërsa investimi, sipas Kurtit, kap vlerën e 150 milionë eurove.