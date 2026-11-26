Një operacion i gjerë i Policisë së Kosovës, i zhvilluar në bashkëpunim me Prokurorinë dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI), ka çuar në pranga tre persona të dyshuar dhe në konfiskimin e pasurisë në vlerë mbi një milion euro.
Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, e ka bërë publik lajmin përmes një postimi, ku ka theksuar se beteja kundër krimit të organizuar dhe grupeve kriminale po vazhdon pa asnjë kompromis.
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Të arrestuarit dyshohen se kanë qenë të përfshirë në vepra penale që lidhen me krimin e organizuar, mashtrimin dhe pastrimin e parave.
Sveçla ka shtuar se institucionet e sigurisë mbeten të angazhuara për të identifikuar, hetuar dhe goditur grupet kriminale, pavarësisht formës apo mënyrës se si ato veprojnë.
“Çdo aktivitet kriminal që synon përfitimin e paligjshëm dhe cenon sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve do të përballet me zbatimin e ligjit”, ka deklaruar ai.
Ministri nuk ka dhënë hollësi të mëtejshme lidhur me identitetin e personave të arrestuar apo vendet ku është zhvilluar aksioni.