Ambasadori i Bashkimit Evropian, Michalis Rokas, deklaroi për “360 Gradë” se, në rast se Kuvendi miraton ndryshimet kushtetuese, synimi i BE-së është që Maqedonia e Veriut të zhvillojë dy konferenca ndërqeveritare në të njëjtën ditë dhe të hapë grupin e parë negociues, “Bazat”.
Rokas shpjegoi se konferenca e parë do të shënonte përfundimin e hapjes së negociatave të anëtarësimit, ndërsa e dyta do të pasohej menjëherë dhe do të çelte grupin “Bazat”. Sipas tij, koha deri në miratimin e ndryshimeve kushtetuese mund të shfrytëzohet për përfundimin e tre dokumenteve të nevojshme.
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Grupi “Bazat” përfshin çështje që lidhen me sundimin e ligjit, demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Ai hapet në fillim të procesit negociues dhe mbyllet në fund.
Për nisjen e punës në këtë grup kërkohen një udhërrëfyes për reformën e administratës publike dhe një udhërrëfyes për sundimin e ligjit. Me këtë të fundit lidhet edhe Plani i Veprimit për Minoritetet, sqaroi ambasadori i BE-së.
I pyetur për ecurinë e këtyre tre dokumenteve, Rokas tha se udhërrëfyesi për administratën publike është në një fazë më të avancuar.
“Dokumentet nuk kanë përfunduar ende. Udhërrëfyesi për administratën publike është pothuajse gati dhe, në praktikë, mendoj se ka përfunduar. Dy dokumentet e tjera janë ende në proces pune, por, sipas informacionit që kam, konsultimet po zhvillohen mirë dhe ekziston vullneti për t’i përmbyllur shumë shpejt”, deklaroi ai.
Ndërsa lidhur me pyetjen nëse Bullgaria është i vetmi vend anëtar i BE-së që kundërshton Planin e Veprimit për Minoritetet, Rokas tha se nuk dëshironte të bënte spekulime, duke vlerësuar konsultimet mes Shkupit dhe Sofjes.