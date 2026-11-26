Deklarata e shefit të Grupit Parlamentar të PDK-së, Arian Tahiri, se partia fillimisht e kundërshtoi kthimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara në Kuvend dhe më pas e ndryshoi qëndrimin pas këshillimeve me ekspertë, ka hapur një debat të gjerë rreth vendimmarrjes dhe orientimit strategjik të kësaj force politike.
Tahiri e cilësoi këtë hap si një goditje politike që PDK-ja e pranoi me vetëdije, duke vënë në plan të parë interesin e procesit të apelit para përfitimit partiak. Megjithatë, ky kthim i qëndrimit ngre pikëpyetje për koherencën politike të subjektit dhe për ekuilibrin mes interesit të ngushtë partiak dhe atij që konsiderohet interes kombëtar.
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Analisti politik Zejnulla Jakupi, në një prononcim për mediat, e vlerëson këtë zhvillim si tregues të papërgatitjes së vazhdueshme politike dhe të mungesës së një strategjie të qartë institucionale nga ana e PDK-së. Sipas tij, një parti që synon të marrë drejtimin e qeverisë duhet të ketë qëndrime të mirëpërcaktuara, veçanërisht për çështje të ndjeshme juridike dhe politike, dhe ndryshimet e minutës së fundit mund të cenojnë besimin e elektoratit.
Duke komentuar nëse ky ndryshim ishte domosdoshmëri politike apo tërheqje me pasoja për imazhin e partisë, Jakupi thekson se vendimi dëshmon mungesë përgatitjeje dhe strategjie. Ai shton se nuk është serioze që fillimisht të kundërshtohet një proces e më pas, pas konsultimeve, të ndryshohet qëndrimi duke e paraqitur si sakrificë politike. Sipas tij, besueshmëria politike nuk ndërtohet përmes vendimeve të improvizuara apo lëvizjeve të momentit të fundit, dhe çdo iniciativë që prek rendin kushtetues dhe marrëveshjet ndërkombëtare duhet trajtuar me përgjegjësi maksimale, pa i kthyer çështjet e Dhomave të Specializuara në instrument kalkulimesh partiake.
Lidhur me pranimin e Tahirit se vendimi i kushtoi politikisht PDK-së, Jakupi vlerëson se partia vazhdon të përballet me dilemën mes interesit të saj partiak dhe çështjes së drejtuesve që janë të përfshirë në procese gjyqësore në Hagë. Ai thekson se PDK-ja duhet të bëjë një reflektim shumë më të thellë për identitetin dhe të ardhmen e saj politike, duke mos e lidhur vazhdimisht diskursin partiak me fatin juridik të individëve të caktuar.
“Kjo tregon se PDK-ja vazhdon të jetë e përfshirë tepër në një dilemë ndërmjet interesit të saj partiak dhe çështjes së udhëheqësve të saj që po përballen me proceset gjyqësore në Hagë. Problemi është se partia duket sikur ende nuk ka arritur të shkëputet politikisht nga kjo çështje dhe ta ndërtojë identitetin e saj përtej saj”, shprehet ai.
Jakupi shton se PDK-ja nuk mund ta ndërtojë të ardhmen e saj politike duke u përpjekur të mbrojë drejtuesit përmes ndryshimit të ligjeve apo ndërhyrjeve që mund të bien ndesh me Kushtetutën dhe detyrimet ndërkombëtare të Kosovës. Mbrojtja juridike e individëve, sipas tij, u takon institucioneve dhe procedurave ligjore, ndërsa partia duhet të merret me përgjegjësinë e saj politike dhe me të ardhmen e vendit.
Ai thekson se PDK-së i duhet një kapitull i ri politik, me strukturë të re, lidership të ri dhe figura me kredibilitet, si dhe një vizion që shikon përpara. Partia duhet ta lërë çështjen e Hagës jashtë diskursit të saj të përditshëm politik dhe të mos e identifikojë më fatin e partisë me fatin juridik të individëve të caktuar.
“PDK-ja duhet të kuptojë se historia e saj nuk mund të jetë peng i së kaluarës. Ajo duhet të reformohet, të prodhojë ide dhe alternativa të reja dhe t’i flasë qytetarit për ekonominë, arsimin, zhvillimin dhe integrimin evropian. Vetëm kështu mund ta rikthejë besimin e elektoratit dhe të dëshmojë se është parti me të ardhme, e jo thjesht një parti që vazhdon të mbrohet politikisht nga e kaluara e saj”, përfundon Jakupi.