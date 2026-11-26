Dy anëtarë të rinj u zgjodhën sot në Bordin e Radiotelevizionit të Kosovës nga Kuvendi i vendit. Ndërkohë, për dy vendet e caktuara për përfaqësuesit e komunitetit shqiptar, procedura do të rifillojë nga zero me hapjen e një thirrjeje të re publike.
Nga radhët e komunitetit serb, Ana Kostiç mori mandatin dyvjeçar si anëtare e Bordit të RTK-së, ndërsa Aldin Shabani u zgjodh me po të njëjtin mandat dyvjeçar si përfaqësues i komuniteteve të tjera joshumicë.
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Kryetarja e Kuvendit njoftoi gjatë seancës emrat e kandidatëve që u propozuan për bordin e RTK-së nga komunitetet joshumicë.
Në procesin e votimit, sipas raportit të Komisionit Zgjedhor, morën pjesë gjithsej 96 deputetë.
Ana Kostiç siguroi 52 vota, duke lënë pas kandidaten tjetër Tamara Jorgiq e cila mori 30 vota. Në garën për vendin e komuniteteve të tjera joshumicë, Aldin Shabani fitoi me 70 vota, ndërsa Zylejha Mustafa u ndal në 16 vota.
Lidhur me këtë proces, kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, deklaroi se Kuvendi votoi për Komisionin Zgjedhor.
Haxhiu: Kuvendi miratoi komisionin ad hoc, komisionin zgjedhor
“Me 72 vota. 73 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Konstatoj se Kuvendi votoi komisionin ad hoc. Komisionin zgjedhor” tha Haxhiu.
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Egzon Azemi, ishte ai që bëri publike rezultatet e votimit.
“Gjithsej kanë votuar 96 deputetë, ndërsa të pavlefshme janë 9 fletëvotime. Ana Kostiç, nga komuniteti serb, ka fituar 52 vota, ndërsa Tamara 13 vota. Ndërkohë, kandidatja e propozuar nga komunitetet joshumicë, Zyleha Ustaibo Mecihan, ka fituar 16 vota, ndërsa Aldin Shabani ka marrë 10 vota”, tha Azemi.
Sa u përket dy vendeve të komunitetit shqiptar në Bordin e RTK-së, shpallja do të përsëritet, ndërsa mandati i anëtarëve u vendos me short.