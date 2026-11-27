Sipas Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, dita e sotme do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm, vranësira dhe reshje shiu me ndërprerje. Në disa zona, sasia e reshjeve mund të kalojë 20 litra për metër katror brenda 24 orëve. Era do të fryjë me intensitet të dobët deri mesatar nga jugu.
Vlerat minimale të temperaturës do të jenë nga 3 deri në 8 gradë Celsius, ndërsa maksimalet do të lëvizin në intervalin 6–12 gradë.
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Kryeqyteti do të përfshihet nga vranësira dhe reshje të herëpashershme shiu, të cilat pritet të intensifikohen gjatë pasdites dhe në orët e fundit të ditës. Në Shkup do të fryjë erë e lehtë me drejtim të ndryshueshëm, ndërsa temperaturat do të shënojnë 5 deri në 10 gradë Celsius.
Gjatë fundjavës, aktiviteti ciklonik do të sjellë mot kryesisht të vranët dhe reshje. Për të shtunën parashikohen reshje më intensive në disa pjesë të vendit, me mbi 30 litra për metër katror brenda 24 orëve.
Ajri i ftohtë që do të depërtojë nga veriu do të bëjë që reshjet në disa zona të ulëta të shndërrohen në shi dhe borë. Në lartësi dhe në zonat malore, reshjet do të bien në formën e borës.
Në zonat malore pritet një shtresë dëbore deri në 20 centimetra, ndërsa në pjesët më të larta trashësia e saj do të variojë nga 2 deri në 10 centimetra.
Reshjet pritet të ndërpriten të dielën në orët e mbrëmjes. Nga e hëna, vendi do të përfshihet nga mot i qëndrueshëm, por i ftohtë.