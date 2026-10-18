Emanuela Rusta përzgjidhet nga FIFA për Botërorin U-17 të vajzave në Marok

Emanuela Rusta përzgjidhet nga FIFA për Botërorin U-17 të vajzave në Marok

FIFA i ka besuar arbitres shqiptare Emanuela Rusta një rol në ekipin e arbitrave të Kampionatit Botëror U-17 për vajza, kompeticion që zhvillohet në Marok nga 17 tetori deri më 7 nëntor 2026.

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Rusta do të shërbejë si arbitre e katërt në përballjen Japoni–Zambia, e vlefshme për Grupin D. Ndeshja është programuar të luhet të dielën, në orën 17:00, në “Mohammed VI Football Academy”, në Salé.

Detyrën e arbitres kryesore në këtë takim do ta ketë belgja Caroline Lanssens. Asistentet e saj do të jenë Staša Špur nga Sllovenia dhe Linda Schmid nga Zvicra, ndërsa si arbitre rezervë asistente është caktuar austriakja Amina Gutschi.

Pjesëmarrja e Rustës në një turne të tillë përbën një vlerësim të rëndësishëm për arbitrimin shqiptar dhe dëshmon praninë e tij në kompeticionet më prestigjioze ndërkombëtare të futbollit.

Edicioni i vitit 2026 i Botërorit U-17 për vajza është i dhjeti në historinë e këtij turneu. Në këtë aktivitet të rëndësishëm të FIFA-s për futbollin e vajzave marrin pjesë përfaqësueset më të mira të kësaj grupmoshe.

Angazhimi i arbitrave shqiptarë në arenën ndërkombëtare tregon progresin e arbitrimit në vend dhe hapësirat që po krijohen për përfaqësimin e Shqipërisë në nivelet më të larta të futbollit botëror.


Shtuar 18.10.2026 11:04

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