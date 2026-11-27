Real Madridi ka bërë të ditur se Brahim Diaz do të vazhdojë të jetë pjesë e klubit deri më 30 qershor 2031, pas rinovimit zyrtar të kontratës.
Marrëveshja e mëparshme e sulmuesit maroken përfundonte në verën e ardhshme, por ai ka vendosur ta lidhë të ardhmen e tij afatgjatë me “Los Blancos”, skuadër ku luan që prej vitit 2019.
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“Real Madrid CF dhe Brahim Diaz kanë rënë dakord të zgjasin kontratën e lojtarit tonë, i cili tani është i lidhur me klubin deri më 30 qershor 2031”, thuhet në komunikatën e klubit spanjoll.
27-vjeçari bëhet kështu lojtari i radhës që firmos një kontratë të re me Real Madridin, pas Arda Guler dhe Aurelien Tchouamenit, të cilët rinovuan gjatë javëve të fundit.
Qëndrimi i Diaz në Madrid nuk ishte i sigurt verën e kaluar, por Jose Mourinho ndërhyri për të penguar largimin e tij.
Këtë sezon, Brahim Diaz ka dhënë katër asistime në 10 paraqitje, ndërsa vetëm në një rast e ka nisur ndeshjen si titullar.
Gjatë AFCON 2025, ai u shpall golashënuesi më i mirë falë pesë golave të realizuar, ndërsa “Luanët e Atlasit” e mbyllën turneun në vendin e dytë.