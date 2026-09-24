Bashkimi Evropian shpreh keqardhje që Serbia nuk ka ndërmarrë masat e duhura për sulmin në Banjskë

Tre vjet më parë, një grup i armatosur serbësh kreu një sulm ndaj Policisë së Kosovës në Banjskë të Zveçanit. Gjatë këtij sulmi, rreshteri Afrim Bunjaku humbi jetën, ndërsa në përleshjen me armë që pasoi, tre nga sulmuesit serbë u vranë.
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Në përvjetorin e tretë të kësaj ngjarjeje, Bashkimi Evropian shfaqi keqardhje për faktin se Serbia nuk ka ndërmarrë masat e nevojshme kundër personave të dyshuar që gjenden në territorin e saj.
Një zëdhënës i BE-së theksoi se blloku ka bërë thirrje të vazhdueshme që përgjegjësit të dalin para drejtësisë dhe shprehu keqardhje që, deri më tani, Serbia nuk ka ndërmarrë veprimet e duhura për të arrestuar dhe ndjekur penalisht ata që ndodhen në Serbi, me akuzat përkatëse.
Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Millan Radoiçiq, ish-nënkryetar i Listës Serbe – partia kryesore e serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit.
Radoiçiq posedon adresë të regjistruar në Serbi, ndërkohë që autoritetet e Kosovës kërkojnë vazhdimisht ekstradimin e tij për t’u përballur me drejtësinë.
Zëdhënësi i BE-së shtoi se Brukseli pret bashkëpunim të plotë nga ana e Serbisë përmes kanalit ekzistues për ndihmë juridike të ndërsjellë, dhe vuri në dukje se çështja ka mbetur pezull për një kohë të gjatë, duke kërkuar trajtimin e saj sa më shpejt.
Sipas deklaratës së BE-së, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, e ngriti çështjen e Banjskës gjatë takimit me presidentin serb Aleksandar Vuçiq në Nju Jork.
Po ashtu në Nju Jork, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, diskutoi për sulmin e Banjskës në takimin e tij me Kallasin.
Kurti deklaroi se Radoiçiq dhe persona të tjerë të përfshirë në sulm po “mbrohen nga presidenti i Serbisë” dhe se ka kërkuar përkrahjen e BE-së për t’i ushtruar presion Serbisë për këtë çështje.
Përveç Bashkimit Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar në mënyrë të përsëritur që të përfshirët në sulm të përballen me drejtësinë.
Kosova ka ngritur aktakuzë ndaj 45 personave për sulmin në Banjskë, përfshirë Radoiçiqin. Deri tani, gjykimi është mbajtur vetëm për tre individë, të cilët janë dënuar nga shkalla e parë: njëri me 30 vjet burgim dhe dy të tjerët me burgim të përjetshëm.