BSH paralajmëron: Konfliktet globale dhe luhatjet e naftës, kërcënim serioz për ekonominë

Banka e Shqipërisë vlerëson se pozita financiare e familjeve dhe bizneseve vijon të jetë solide, megjithatë pasiguritë me origjinë nga arena ndërkombëtare janë thelluar. Luftërat e zgjatura, lëvizjet në tregjet energjetike dhe dinamika e sektorit të pasurive të paluajtshme përbëjnë burimet më të rëndësishme të rrezikut për vendin.
Në analizën e kryer për gjysmën e parë të vitit, të pasqyruar në Raportin e Stabilitetit Financiar për periudhën janar-qershor 2026, institucioni qendror monetar vëren se shëndeti financiar i sektorit privat mbetet i kënaqshëm. Kjo për faktin se si niveli i të ardhurave ashtu edhe pesha e borxhit mbahen në parametra të menaxhueshëm.
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Megjithatë, dokumenti nënvizon se sipërmarrjet po hasin vështirësi në gjetjen e fuqisë punëtore të specializuar, ndërsa klima gjeopolitike botërore po gjeneron më tepër pasiguri. “Vazhdimësia e luftimeve në Ukrainë dhe tensionet ushtarake në Lindjen e Mesme shfaqin tendenca për t’u përshkallëzuar më tej, duke ndikuar negativisht mbi kuotat e naftës bruto, gazit dhe zinxhirëve të produkteve që varen prej tyre”, thuhet në vlerësimin e BSH-së.
Sipas Bankës Qendrore, kërcënimet që vijnë nga “mjedisi i jashtëm” etiketohen si “mesatare”, por intensiteti i tyre është rritur krahasuar me një vit më parë. Nga ana tjetër, disa tregues pozitivë kanë ndihmuar në zbutjen e këtyre presioneve, si zgjerimi ekonomik i partnerëve tanë kryesorë tregtarë dhe mbajtja në kuota të ulëta e normave afatshkurtra të interesit në bursat botërore.
Në anketimet e rregullta që BSH zhvillon me sektorin bankar, rreziku që buron nga panoramë ndërkombëtare është renditur si sfida kryesore për ekonominë shqiptare. Menjëherë pas saj, bankat radhisin si faktor të dytë shqetësues ecurinë në tregun e pasurive të paluajtshme.