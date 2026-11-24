Rafael Van der Vaart, një prej emrave të njohur të futbollit holandez, ka përsëritur se Donyell Malen mund të ngjitet në nivelin e Kylian Mbappes. Sulmuesi i Romës po kalon një periudhë shumë të mirë.
“Kam thënë gjithmonë se Malen ka potencialin të arrijë nivelin e Kylian Mbappes, por nuk arrin ta tregojë këtë në çdo rast”, u shpreh Van der Vaart në emisionin “Rondo” të televizionit holandez Ziggo Sport. Komentet erdhën teksa po diskutohej për paraqitjen e Malenit, i cili shënoi katër gola në fitoren 5-1 të Romës kundër Parmës në Serie A fundjavën e kaluar.
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Ish-reprezentuesi i Holandës tha se nuk i druhet reagimit të të tjerëve për këtë vlerësim. “Nuk më vjen turp ta them. Ndoshta njerëzit do të qeshin me mua, por besoj vërtet se ai mund të arrijë nivelin e Mbappes”, deklaroi ai, duke e krahasuar sërish potencialin e holandezit me atë të yllit francez të Real Madridit. Mbappe përfundoi i dyti në garën për Topin e Artë 2026, pas Harry Kane të Bayern Munichut.
Sidoqoftë, sipas Van der Vaartit, Malenit i duhen më shumë qëndrueshmëri dhe përkushtim për të arritur atë nivel. Ai bëri edhe një shaka për qasjen e sulmuesit: “Nga ana mendore është pak më i relaksuar se Mbappe. Pas atyre katër golave, do t’i pushojë dy ndeshjet e ardhshme”.
Holandezi mendon se Maleni duhet të heqë dorë nga prirja për të mos dhënë maksimumin në çdo takim, nëse dëshiron të arrijë statusin e yllit të Real Madridit.
Malen kaloi te akademia e Arsenalit nga Ajaxi kur ishte 16 vjeç. Nga vera e vitit 2021 deri në janar të vitit 2025, ai luajti për Borussia Dortmundin, përpara se të transferohej te Aston Villa. Duke qenë se klubi anglez e aktivizonte kryesisht si zëvendësues, sulmuesi nuk ishte i kënaqur me rolin e tij dhe u largua nga Birminghami pas vetëm një viti.
27-vjeçari po zhvillon një sezon të jashtëzakonshëm me Romën: ka realizuar 16 gola dhe ka dhënë pesë asistime në 15 ndeshje në të gjitha garat. Në kampionat, me 12 gola, ai kryeson renditjen e golashënuesve të Serie A.
Gjatë vitit kalendarik 2026, Maleni ka shënuar 26 gola në Serie A. Kështu, ai u bë lojtari i parë i Romës në 66 vjet që kalon shifrën e 25 golave në kampionat brenda një viti. Para tij, Pedro Manfredini kishte realizuar 26 gola më 1960.
Sulmuesi holandez ka kontratë me Romën deri në vitin 2030. Klubi italian e bleu përfundimisht verën e kaluar për një vlerë totale prej 27 milionë eurosh, pas huazimit të tij.