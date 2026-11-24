Ekipi mbrojtës i ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, po përfundon njoftimin për apel kundër aktgjykimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.
Avni Bytyçi, pjesë e mbrojtjes së Veselit, i konfirmoi KosovaPress se njoftimi do të dorëzohet brenda afatit, i cili përfundon më 27 nëntor. Sipas tij, në dokument po përcaktohen qartë dhe në mënyrë të strukturuar bazat juridike e faktike të ankimit.
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Bytyçi tha se mbrojtja vazhdon të mbajë qëndrimin se Veselit i është mohuar drejtësia. Sipas saj, provat e paraqitura gjatë gjykimit nuk përbëjnë bazë të arsyeshme për shpalljen e tij fajtor dhe Trupi Gjykues nuk i ka vlerësuar ato në mënyrë të paanshme e të drejtë.
Mbrojtja kundërshton gjithashtu konstatimet e Trupit Gjykues për ekzistencën e një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale nga ana e UÇK-së dhe për përfshirjen e pretenduar të Veselit në të. Bytyçi tha se këto dhe gabime të tjera që mbrojtja sheh në aktgjykim do të paraqiten e argumentohen gjatë procedurës së apelit.
Afati i 27 nëntorit për njoftimet e apelit ndaj aktgjykimit të shkallës së parë në çështjen e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës zbatohet si për ekipet mbrojtëse, ashtu edhe për Zyrën e Prokurorit të Specializuar. Pas dorëzimit të njoftimeve, palët kanë 60 ditë për të paraqitur dosjet e plota me argumentet kundër aktgjykimit.
Më 16 shtator 2026, Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë dënuan ish-presidentin Hashim Thaçi me 25 vjet burgim, ish-kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli me 18 vjet, ish-zëdhënësin e UÇK-së Jakup Krasniqi me 25 vjet dhe ish-deputetin Rexhep Selimi me 13 vjet burgim.
Vendimi i shkallës së parë nuk është përfundimtar. Pasi të shqyrtojë argumentet e palëve, Paneli i Apelit mund ta lërë në fuqi, ta ndryshojë ose ta rrëzojë atë.