Spearmint Rhino, zinxhiri ndërkombëtar i klubeve të striptizit, njofton se ka marrë qindra kërkesa nga fansat e Grand Theft Auto VI, të cilët duan të shohin nga afër performanca të ngjashme me ato në klubet virtuale të lojës.
Për t’iu përgjigjur interesimit, kompania bashkëpunoi me koreografen Brooke Wilde, e cila përshtati numrat e kërcimit për klubet e saj.
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Në mesazhe private, një lojtar e pyeti kompaninë se kur mund të përjetonte në një klub të vërtetë skenën e GTA VI. Një tjetër kërkoi që kërcimtaret të performonin si personazhet e “Jack of Hearts”, një prej tri klubeve të lojës. Dy të tjerat quhen “Nine1Nine” dhe “Delights Cabaret”.
Kathy Vercher, presidente dhe drejtuese e operacioneve në Spearmint Rhino, tha se koreografitë e frymëzuara nga loja janë sjellë në klubet e kompanisë në vende të ndryshme. Brooke Wilde tregoi se i kushtoi më shumë se 48 orë studimit të lojës. Ajo analizoi veçanërisht performancat në “Jack of Hearts” dhe “Delights Cabaret” për t’i përshtatur lëvizjet me skenën.
Edhe punët e shtëpisë në lojë shkaktuan reagime
Klubet virtuale nuk janë i vetmi element i GTA VI që ka nxitur diskutime në rrjetet sociale. Lojtarët kanë publikuar edhe video me aktivitete opsionale, përfshirë blerjen e ushqimeve, lyerjen e shtëpisë, nxjerrjen e mbeturinave dhe blerjen e luleve për partneren e personazhit.
Këto detyra kanë sjellë batuta për kontrastin mes punëve që lojtarët zgjedhin të kryejnë në ekran dhe atyre që i shtyjnë në jetën reale. Një përdoruese shkroi në X se bashkëshorti i saj i kishte thënë se kishte bërë pazarin, rregulluar lavamanin dhe larë enët, por të gjitha këto i kishte kryer në GTA VI.