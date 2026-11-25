Plarent Ndreca, avokati i Erion Veliajt, ka reaguar sërish për moslejimin e takimit me klientin e tij, i cili mbahet në paraburgim në burgun e Fierit.
Në një postim në rrjetet sociale, Ndreca njoftoi se kishte mbërritur pranë burgut në orën 16:50, por nuk ishte lejuar të hynte për të takuar kryebashkiakun e Tiranës.
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Sipas avokatit, drejtori i institucionit po shkel në mënyrë të përsëritur ligjin dhe Kushtetutën. Ndreca thekson se e drejta e avokatit për t’u takuar me klientin në çdo fazë të procedimit penal garantohet nga ligji dhe nuk kërkon autorizim të posaçëm.
Ai e përshkroi me ironi burgun e Fierit si një institucion që duket se është shndërruar në burg privat, ku vendimet e drejtorit vendosen mbi ligjin. Ndreca u kërkoi Avokatit të Popullit, prokurorëve të çështjes dhe Prokurorisë së Fierit të ndërhyjnë menjëherë.
Reagimi i plotë i Plarent Ndrecës:
“Që prej orës 16:50 ndodhem përballë një rruge sërish të zbrazët. Vazhdon saga e pengimit të hyrjes sime në burgun e Fierit, ku dua të takoj klientin tim, Erion Veliaj.
Neni 51 i ligjit nr. 81/2020 siguron të drejtën për t’u takuar me avokatin në çdo kohë. Edhe nenet 11 dhe 12 të ligjit për profesionin e avokatit parashikojnë takimin me klientin në të gjitha fazat e procedimit penal, pa pasur nevojë për autorizim të posaçëm.
Megjithatë, duket se burgu i Fierit nuk vepron më si institucion shtetëror, por si një burg privat.
Drejtori i këtij burgu duhet të ketë një arsye të rëndësishme që vijon me kokëfortësi të shkelë sistematikisht ligjin dhe Kushtetutën, duke marrë përsipër edhe përgjegjësi personale për këto veprime.
I kërkoj publikisht Avokatit të Popullit, prokurorëve të çështjes dhe Prokurorisë së Fierit të ndërhyjnë pa vonesë, secili brenda kompetencave ligjore, për t’i dhënë fund kësaj situate skandaloze, që mendonim se i përkiste së kaluarës prej më shumë se 30 vjetësh.”