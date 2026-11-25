Një investitor i paidentifikuar ka shndërruar një investim prej 3.4 milionë dollarësh në rreth 315 milionë dollarë, pasi vendosi një bast financiar mbi aksionet e Nvidia-s pak përpara rikthimit të Jensen Huang në drejtimin e kompanisë. Fitimi i jashtëzakonshëm ka rikthyer debatin për përdorimin e informacionit të brendshëm në Wall Street, si dhe për ndikimin e lidhjeve politike në tregjet financiare gjatë presidencës së Donald Trump.
Transaksioni u krye të premten e kaluar, pak para përfundimit të seancës në Wall Street. Investitori anonim bleu një sasi të konsiderueshme instrumentesh derivative, të cilat i jepnin të drejtën për të blerë aksione të Nvidia-s për 3.4 milionë dollarë të hënën.
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Në seancën pasuese të tregtimit në tregjet amerikane, Nvidia njoftoi rikthimin e Jensen Huang në postin e drejtorit ekzekutiv (CEO). Pas këtij zhvillimi, investimi regjistroi një rritje prej rreth 9,000 për qind.
Kjo do të thotë se brenda vetëm dy ditëve të tregtimit, investitori fitoi afërsisht 312 milionë dollarë, pasi kishte vendosur fillimisht 3.4 milionë dollarë. Përmasat dhe koha e operacionit kanë krijuar dyshimin se ai mund të kishte dijeni paraprake për vendimin e Nvidia-s për ta rikthyer Huang në krye të kompanisë.
Rikthimi i Huang lidhet edhe me Donald Trump, roli i të cilit në këtë vendim është pranuar si nga bordi drejtues i Nvidia-s, ashtu edhe nga vetë presidenti amerikan. Për këtë arsye, rasti ka rihapur pyetjen nëse tregu financiar amerikan, veçanërisht gjatë presidencës Trump, po ndikohet nga tregtimi mbi bazën e informacionit të brendshëm.
Nuk bëhet fjalë për herën e parë që veprimet dhe deklaratat e Trump nxisin dyshime të ngjashme.
Në prill të vitit të kaluar, Trump u shpreh se ishte një “moment i shkëlqyer për të blerë” aksione, vetëm disa orë para se të njoftonte pezullimin e përkohshëm të tarifave doganore të quajtura “Liberation Day”. Këto tarifa kishin shkaktuar më herët një rënie të fortë të bursave.
Një ditë përpara këtij njoftimi, Trump kishte blerë aksione me vlerë 12.8 milionë dollarë. Pas njoftimit të tij, indeksi S&P 500, treguesi kryesor i bursës së New York-ut, u rikuperua me 9 për qind.
Një analizë e BBC-së vuri gjithashtu në dukje se S&P 500 shënoi një rritje të pazakontë më 9 prill, vetëm pak minuta përpara se Trump të bënte të ditur tërheqjen nga tarifat doganore.
Raste të tjera që kanë ngjallur dyshime u shfaqën në mars të vitit 2026. Në të paktën dy raste, investitorë anonimë blenë në vëllime të mëdha kontrata të së ardhmes (futures), duke parashikuar uljen e çmimit të naftës.
Pas këtyre transaksioneve, Trump njoftoi masa politike që sinjalizonin një zbutje të luftës kundër Iranit. Lajmi u pasua nga rënia e çmimit të naftës bruto.
Veprime të dyshimta janë konstatuar edhe në tregjet e parashikimeve (prediction markets), ku vendosen baste për ngjarje të ardhshme. Një rast i tillë u regjistrua pak përpara largimit nga pushteti të diktatorit venezuelian Nicolas Maduro, në fillim të këtij viti.
Këto zhvillime tregojnë se politika amerikane dhe tregjet financiare, edhe pse tradicionalisht konsiderohen fusha të ndara, po ndërthuren gjithnjë e më shumë në epokën e Donald Trump dhe Jensen Huang.