Përdorimi në rritje i dronëve detarë pa pilot po shton rreziqet për sigurinë në det dhe për ekonominë globale. Operacionet ushtarake me këto mjete shtrihen nga Mesdheu e Deti i Zi deri në Gjirin e Finlandës, duke kërcënuar edhe rrugët ndërkombëtare ku transportohen mallra dhe energji.
Pasojat mund të ndihen në tregtinë botërore, nëse objektiva të sulmeve bëhen anijet tregtare, cisternat e naftës apo portet. Një zhvillim i tillë mund të ndërpresë rrjedhën e transportit dhe të energjisë në korridore të rëndësishme detare.
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Ndër episodet e fundit është sulmi në portin e Bengazit, në Libi. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky pretendoi se Ukraina përdori shtatë dronë detarë të prodhimit vendas për të fundosur korvetën ruse “Merkury”. Sipas pretendimeve, u shkatërrua edhe një helikopter Ka-27.
Rëndësinë e ngjarjes e shton largësia e objektivit nga Odesa, shenjë se operacionet me dronë detarë po zhvillohen përtej zonave tradicionale të luftës. Studimi i Institutit të Kombeve të Bashkuara për Kërkimin e Çarmatimit (UNIDIR) evidenton 60 programe të sistemeve ushtarake detare pa pilot në 17 vende gjatë viteve 2019-2024.
Të dhënat tregojnë se sulmet e regjistruara me këto mjete u shtuan nga një më 2019 në 22 më 2024. Gjatë vitit 2026, operacionet janë shtrirë në disa hapësira strategjike. Në Mesdhe, brenda 12 muajve janë goditur tri anije ruse: cisterna “Qendil” në dhjetor, transportuesja e gazit të lëngshëm “Arctic Metagaz” në mars dhe anija transportuese “Lady Mariia” në shtator.
Edhe Gjiri i Finlandës është përfshirë në këto zhvillime. Pak ditë para sulmit në Bengazi, një korvetë ruse u godit në këtë zonë.
Në Detin e Zi, shqetësim shkakton shtimi i sulmeve ndaj anijeve tregtare dhe cisternave. Sipas shifrave të cituara nga media ukrainase NV, gjatë vitit 2026 u sulmuan 570 anije dhe humbën jetën të paktën 40 detarë. Goditje janë raportuar edhe pranë brigjeve të Bullgarisë dhe Rumanisë, përfshirë zonat ekonomike detare të këtyre dy vendeve anëtare të NATO-s.
Pasiguria ka ndikuar në industrinë e transportit detar dhe në kostot e sigurimit. Lloyd’s List raporton se sigurimi nga rreziku i luftës për disa udhëtime të lidhura me Ukrainën është ngjitur deri në 20% të vlerës së anijes. Për një mjet detar me vlerë 50 milionë dollarë, kjo mund të nënkuptojë rreth 10 milionë dollarë sigurim për një udhëtim të vetëm.
Kosto më të larta sigurimi mund t’i shtyjnë kompanitë të ndryshojnë rrugët ose të mos kalojnë nëpër zona të caktuara. Kjo mund të shtrenjtojë transportin dhe, si pasojë, mallrat. Rrezik paraqesin edhe vonesat apo ndërprerjet e furnizimit, nëse goditen cisternat e naftës dhe anijet që transportojnë gaz të lëngshëm.
Po ashtu, sulmet pranë ujërave territoriale të shteteve të tjera mund të përshkallëzojnë konfliktet dhe të përfshijnë vende të tjera në përplasjet ushtarake. Goditja në Bengazi e ka vënë sërish në qendër gjendjen e brishtë të sigurisë në Libi. Misioni i Kombeve të Bashkuara në vend ka kërkuar hetim të pavarur dhe ka paralajmëruar që Libia të mos përfshihet në konfliktet e huaja. Shqetësimi është se shtetet me institucione të dobëta dhe kontroll të kufizuar territorial mund të kthehen në terren për operacione ushtarake të fuqive të huaja.
Dronët detarë po e riformësojnë sigurinë në det: edhe një mjet i vogël pa ekuipazh mund të dëmtojë rëndë anije ushtarake dhe të vërë në rrezik transportin tregtar e furnizimin me energji. Për ekonominë botërore, sfida tani përfshin jo vetëm mbrojtjen e anijeve në zonat e luftës, por edhe ruajtjen e lëvizjes së lirë të mallrave në rrugët ndërkombëtare detare.