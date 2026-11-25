Prezantuesja e njohur televizive në Azerbajxhan, Ada Suleyman, ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti të rëndë rrugor.
Ngjarja ndodhi vetëm pak orë pasi prezantuesja kishte festuar 31-vjetorin e saj të lindjes.
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Suleyman po udhëtonte me mikun e saj të ngushtë, Anar Karimov, kur makina e tyre u përplas me shpejtësi të madhe në pjesën e pasme të një kamioni.
Ndërsa aksidenti ndodhi në orët e para të së hënës, më 23 nëntor, ku mbetën të vdekur prezantuesja e ARB TV dhe miku i saj.
Sipas raportimeve Suleyman kishte njoftuar një shofer që ta dërgonte në shtëpi. Mirëpo, miku i saj, Karimov kishte këmbëngulur që ta ngiste vetë makinën, duke çuar më pas në këtë tragjedi.
Ende nuk është konfirmuar zyrtarisht shkaku i aksidentit, ndërsa familjarët e Anar Karimov kanë mohuar çdo pretendim se ai ishte i dehur në momentin që po ngiste makinën.
Policia po heton për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë.