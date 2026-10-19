Panairi i automjeteve në Paris tërhoqi rreth 500 mijë vizitorë, me markat kineze në qendër të vëmendjes

Panairi i automjeteve në Paris tërhoqi rreth 500 mijë vizitorë, me markat kineze në qendër të vëmendjes

Rreth 500 mijë persona vizituan “Mondial de l’Auto” në Paris, ku prezenca e prodhuesve të rinj kinezë ishte një nga pikat më të spikatura të panairit.

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Në mesin e 60 kompanive pjesëmarrëse, 25 ishin marka nga Kina, të cilat sollën modelet e fundit dhe teknologjitë e tyre më të reja.

Zeekr, Changan, Denza dhe AITO janë ndër emrat që synojnë të zgjerojnë aktivitetin e tyre në tregun evropian.

Vizitorët patën mundësi t’i shihnin automjetet nga afër dhe të njiheshin me veçoritë e dizajnit të tyre.

Panairi u mbajt në një periudhë kur përplasjet tregtare ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kinës vazhdojnë të kenë ndikim në industrinë e automjeteve.

Për t’iu shmangur tarifave tregtare, disa prodhues kinezë po vlerësojnë mundësinë ose tashmë po punojnë për prodhim në fabrika evropiane. /Telegrafi/


Shtuar 19.10.2026 19:17

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