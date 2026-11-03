Mustang Fastback i vitit 1966 pajiset me V8 modern për SEMA 2026

Në panairin SEMA 2026, Ford ka shfaqur Ford Racing R125, një Mustang Fastback të vitit 1966 të pajisur me motor modern V8. Projekti nderon fitoren e Henry Fordit në një garë automobilistike më 1901, një sukses që i parapriu krijimit të Ford Motor Company 125 vjet më parë.
R125 është ndërtuar për t’u përdorur, jo thjesht për t’u fotografuar në panair apo për të qëndruar si objekt muzeal. Siç transmeton Telegrafi, ky qëllim ka udhëhequr përzgjedhjen e pjesëve, nga blloku i motorit te transmisioni.
Të lidhura
None found
Me këtë projekt, Ford kërkon të tregojë se një Mustang klasik mund të modernizohet me komponentë të disponueshëm dhe të lehtë për t’u mirëmbajtur, pa shpenzimet e mëdha që zakonisht shoqërojnë një restaurim të plotë modern. Synimi nuk ka qenë as fuqia ekstreme, as krijimi i një makine unike vetëm për ekspozita, por një restomod më i përballueshëm për pronarët që duan ta përdorin edhe përditë.
Për këtë arsye janë zgjedhur pjesë që mund të blihen nga katalogu Ford Racing Parts. Motori, sistemi i injektimit të karburantit dhe transmisioni gjenden në katalogun e kompanisë, ndaj edhe ndërtues të tjerë mund të realizojnë një makinë të ngjashme pa kërkuar komponentë të rrallë ose pjesë që nuk prodhohen më.
Kjo e veçon R125 nga projektet tepër të kushtueshme që marrin shpesh vëmendje në SEMA. Ford e paraqet si alternativë më ekonomike ndaj restomod-eve luksoze, përfshirë Revology Boss 429: pamja klasike e Mustangut mbetet, ndërsa mekanika përditësohet.
Silueta e njohur e Mustang Fastback të vitit 1966 është ruajtur në pjesën e jashtme. Ndërhyrjet më të rëndësishme ndodhen nën karroceri.
Motori V8 ka vëllim 347 inç kub, ose rreth 5.7 litra. Ai mbështetet në bllokun klasik të motorëve të vegjël të Fordit, me arkitekturë të ngjashme me Boss 302 dhe lartësi 8.2 inç. Me koka cilindrash prej alumini, motori prodhon 360 kuaj fuqi dhe 400 lb-ft çift rrotullues, afërsisht 542 Nm.
Karburatorin tradicional e ka zëvendësuar sistemi elektronik i injektimit Edelbrock Pro-Flo. Ai mundëson ndezje më të qëndrueshme, sidomos kur temperaturat janë të ulëta, dhe e bën makinën më praktike për përdorim të përditshëm.
Fuqia kalon përmes transmisionit manual TREMEC TKX-600 me pesë shpejtësi. Sipas Fordit, ai ndërron marshet më butë dhe është më i qëndrueshëm se TREMEC TKO, modeli më i vjetër që zëvendëson.
Përmasat kompakte të TKX-600 kanë lejuar vendosjen e tij në dyshemenë origjinale të Mustangut me modifikime minimale. Ndërrimi i transmisionit nuk kërkon prerje apo saldim të dyshemesë, çka ul koston e punës dhe e bën projektin më të realizueshëm edhe për entuziastët pa punishte profesionale.
Përmes R125, Ford dëshiron të dëshmojë se një automobil klasik mund të mbajë identitetin dhe pamjen e tij origjinale, ndërkohë që përfiton nga teknologjia moderne dhe nga pjesë që sigurohen lehtësisht.