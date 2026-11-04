Ford F-100 me 800 kuaj-fuqi, projekti që kërkoi mbi 15 mijë orë punë

Në panairin SEMA të Las Vegasit, Fat Fender Garage prezantoi GT/FX, një Ford F-100 i vitit 1956 që ka kaluar nëpër një transformim të thellë. Kompania amerikane me seli në Arizona ka bashkuar në këtë projekt estetikën e një kamionete klasike me aftësitë dhe karakterin e një Ford Mustang GT të ditëve të sotme.
Tregu njeh mjaft kamioneta të restauruara e të përpunuara, përfshirë C10 me motorë të mbingarkuar dhe Dodge Ram me përmirësime të shumta. Megjithatë, realizimi më i ri i Fat Fender Garage po spikat mes tyre.
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Më shumë se 15 mijë orë iu kushtuan projektimit, punës inxhinierike dhe prodhimit të komponentëve të posaçëm për këtë kamionetë, transmeton Telegrafi.
Fuqia vjen nga një V8 Ford Coyote i gjeneratës së tretë, me vëllim 5.0 litra, të cilit i është shtuar një supermbushës Whipple 3.0 litra. Motori zhvillon 800 kuaj-fuqi dhe 750 çift rrotullues, ndërsa kalimin e tyre te rrotat e siguron transmisioni automatik Ford 10R80 me 10 shpejtësi.
Për shkarkimin e gazrave, Fat Fender Garage ka realizuar një sistem të posaçëm prej tre inçësh. Ai kombinon marmitat Borla XR-1 Raceline me rezonatorë JMD dhe valvula elektrike për ndryshimin e rrjedhës së gazrave. Në hapësirën e motorit bien në sy edhe kapakët e valvulave, të prodhuar posaçërisht.
Bazën e GT/FX e përbën FF1 Performance Coilover Chassis, shasia që kompania e cilëson si modelin e saj kryesor dhe që shërben për të përballuar fuqinë e motorit. Fat Fender Garage thotë se projektimi i saj synon t’i sigurojë kësaj kamionete klasike sjellje në drejtim të ngjashme me një supermakinë moderne.
Pezullimi është konceptuar që të mbajë nën kontroll lëvizjet e karrocerisë, të ofrojë reagim më të mirë në kthesa dhe të ruajë qëndrueshmërinë si në përshpejtim, ashtu edhe në frenim. Këtij konfigurimi i bashkohen rrota HRE të personalizuara, me goma Toyo Proxes Sport 2.
Ndërhyrje të shumta me dorë janë kryer në karrocerinë prej çeliku. Për një siluetë më të ulët dhe më të gjerë, janë zgjeruar parafangot në të dyja skajet e kamionetës, kabina është ulur me dy inç dhe janë rrafshuar çatia e kapaku i motorit.
Në pjesën ballore janë vendosur një hyrje ajri e punuar posaçërisht dhe ndarës aerodinamikë, kurse pragjet anësore janë bërë pjesë e integruar e parafangove të pasme. Për pjesën e pasme është përshtatur gjithashtu një difuzor i marrë nga Ford Mustang Shelby GT350.
Nga elementet e mëdha të jashtme, vetëm grila origjinale i ka shpëtuar ndryshimit.
Hapësira e ngarkesës është realizuar me mure të dyfishta dhe zgjerime të posaçme; dera e saj e pasme komandohet me një buton. Lista e detajeve përfshin edhe xhama anësorë njëpjesësh, pasqyra prej fibre karboni dhe ndriçim LED të personalizuar, ndërsa xhamat përpara e prapa janë vendosur në të njëjtin nivel me karrocerinë.
Për ngjyrën e jashtme është përdorur bojë BASF e personalizuar. Vetë kompania ka lyer dhe punuar me dorë vijat sportive, ndërkohë që parakolpët, zbukurimet dhe komponentët e tjerë prej çeliku të pandryshkshëm kanë marrë një veshje Cerakote.
Rindërtimi ka përfshirë plotësisht edhe ambientin e brendshëm. Kabina e zezë përmban detaje lëkure cilësore, sedilje sportive me veshje të posaçme dhe një panel të përparmë të mbuluar me lëkurë.
Nivelin bashkëkohor të teknologjisë e sigurojnë instrumentet moderne dhe sistemi audio. Ndërkohë, mekanizmat e dyerve të realizuar posaçërisht, së bashku me pajisjet e tjera të komoditetit, krijojnë një atmosferë më luksoze në kabinë.