Victoria Beckham i ka kaluar djalit të saj të madh, Brooklyn Beckham, kontrollin e plotë mbi markën tregtare që mban emrin e tij, një veprim që po interpretohet si përpjekje për të riparuar marrëdhënien pas tensioneve familjare.
Ky vendim vjen rreth dhjetë muaj pasi Brooklyn publikoi një deklaratë të gjatë në rrjetet sociale, në të cilën i akuzoi hapur prindërit dhe përshkroi konfliktin e thellë që kishte përfshirë familjen Beckham.
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Sipas raportimeve, që nga 17 nëntori Brooklyn është i vetmi përfitues i markës tregtare me emrin e tij, të cilën e ëma e kishte regjistruar në vitin 2016, kur ai ishte ende i mitur.
Victoria kishte regjistruar emrat e katër fëmijëve të saj — Brooklyn, Romeo, Cruz dhe Harper — si pjesë e një strategjie për t’i mbrojtur nga përdorimi komercial i paautorizuar.
Kjo markë mbulonte një spektër të gjerë produktesh dhe shërbimesh, nga kozmetika dhe veshjet e deri te artikujt sportivë, programet televizive dhe muzika.
Duke qenë se regjistrimi duhej të rinovohej brenda këtij viti, stilistja britanike dorëzoi pranë Zyrës Britanike të Pronësisë Intelektuale dokumentacionin e nevojshëm, hoqi dorë nga kontrolli mbi markën dhe ia transferoi atë të birit.
Sipas raportimeve, Victoria ka ndërmarrë hapa të ngjashëm edhe për dy djemtë e tjerë, Romeo dhe Cruz, ndërsa Harper, ende e mitur, nuk është përfshirë në të njëjtin proces.
Çështja e kontrollit mbi emrin Brooklyn Beckham kishte qenë një nga arsyet e përçarjes familjare. Në një postim të gjatë në Instagram në janar, 27-vjeçari akuzoi David dhe Victoria Beckham se kishin vënë interesat e markës familjare mbi çdo gjë tjetër dhe se ishin përpjekur të dëmtonin marrëdhënien e tij me bashkëshorten, Nicola Peltz.
Ai pohoi gjithashtu se disa javë para dasmës së tyre në vitin 2022, prindërit i kishin ushtruar presion që të hiqte dorë nga të drejtat mbi emrin e tij. “Disa javë para ditës sonë të madhe, prindërit e mi më ushtruan presion të vazhdueshëm dhe u përpoqën të më korruptonin që të nënshkruaja një dokument për heqjen dorë nga të drejtat mbi emrin tim, gjë që do të ndikonte tek unë, gruaja ime dhe fëmijët tanë të ardhshëm”, kishte deklaruar ai.
Brooklyn pretendoi se refuzimi për ta firmosur marrëveshjen kishte ndikuar te përfitimet e tij financiare dhe se që nga ajo kohë raporti me prindërit kishte ndryshuar.
Ndërkohë, Brooklyn dhe Nicola Peltz, që jetojnë në Los Angeles, kanë qëndruar të distancuar nga familja Beckham, edhe pse David dhe Victoria janë përpjekur vazhdimisht t’i afrojnë.
Me transferimin e të drejtave mbi markën, Brooklyn tani mund ta përdorë emrin e tij në një gamë më të gjerë aktivitetesh dhe produktesh tregtare, pa qenë i varur nga kontrolli i së ëmës. Ai tashmë ka krijuar markën e tij Cloud23, përmes së cilës tregton salca pikante, dhe tani mund ta shtrijë veprimtarinë edhe në sektorë të tjerë duke përdorur emrin e tij.
Emrat e David dhe Victoria Beckham janë regjistruar si marka tregtare prej shumë vitesh. David e regjistroi emrin e tij në vitin 2000, ndërsa Victoria në vitin 2002, atëherë kur po niste karrierën e saj solo në muzikë.
Pasuria e familjes Beckham llogaritet aktualisht në rreth 673 milionë dollarë, ndërsa pasuria e Nelson Peltz, babait të Nicola Peltz, vlerësohet në rreth 1.6 miliardë dollarë.
Edhe pse veprimi i Victoria-s shihet si gjest pajtimi, mbetet për t’u parë nëse ky hap do të ndihmojë në kapërcimin e përçarjes që prej kohësh e ka mbajtur Brooklyn-in larg pjesës tjetër të familjes.