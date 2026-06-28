BMW shqyrton mundësinë për të sjellë sërish në skenë ikonën M1

Edhe pse BMW M1 legjendare qëndroi në prodhim vetëm për një periudhë të shkurtër, gjurma që ka lënë ka qenë e jashtëzakonshme.

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Pothuajse gjysmë shekulli pas hyrjes së saj në prodhim, kjo superveturë vazhdon të mbetet një model që edhe drejtuesit aktualë të BMW-së e kanë vazhdimisht në mendje.

“Jam i dashuruar me M1 origjinal, por do të doja shumë të bëja një të re”, deklaroi Frank van Meel, shefi i BMW M.

Të njëjtën qasje ndau edhe Oliver Heilmer, drejtuesi i M Design.

Ndonëse BMW nuk ka nxjerrë asnjëherë një pasardhës të drejtpërdrejtë të M1, kompania e ka shqyrtuar këtë ide në disa momente dhe madje iu afrua ndjeshëm realizimit të një modeli të ri, të mbështetur te koncepti Vision M Next i vitit 2019.


Shtuar 28.06.2026 10:56

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