Audi Quattro frymëzon një model modern me deri në 750 kuaj/fuqi

Audi Quattro frymëzon një model modern me deri në 750 kuaj/fuqi

Duke marrë frymëzim nga Audi Sport Quattro, një kompani skoceze ka zhvilluar një interpretim modern të Audi Quattro legjendar.

Modeli quhet Audacious Automotive IV. Ai ndërtohet mbi Audi RS4 të gjeneratës B7 dhe bashkon linjat klasike me teknologjinë dhe performancën moderne.

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Motori atmosferik V8, me vëllim 4.2 litra, prodhon deri në 600 kuaj/fuqi pas modifikimeve. Në variantin më të fuqishëm, Stage 2, ai arrin deri në 750 kuaj/fuqi.

Motori mund të ngjitet deri në 10 mijë rrotullime në minutë. Me një peshë prej afërsisht 1.400 kilogramësh, automjeti është rreth 250 kilogramë më i lehtë se Audi RS4 origjinal.

Prodhimi i Audacious Automotive IV pritet të fillojë në vitin 2027 dhe të kufizohet në vetëm 30 ekzemplarë. Modifikimi do të kushtojë rreth 400 mijë euro, pa përfshirë çmimin e Audi RS4 që përdoret si bazë e projektit.


Shtuar 4.11.2026 09:03

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