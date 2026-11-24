LSDM kërkon hetim dhe përgjegjësi për hyrjen e Alta Bankës në Maqedoni, të cilën kjo parti e cilëson si pastruese të parave të Vuçiçit. Sipas LSDM-së, pasi Mickoski dhe Slaveski i hapën rrugë bankës në sektorin bankar, Davor Macurës iu mundësua shtrirja edhe në tregun e sigurimeve, përmes marrjes së ZOIL Macedonia për rreth 1.7 milion euro.
Partia opozitare kërkon që verifikimet të përfshijnë edhe sektorin e sigurimeve. Ajo kërkon të sqarohet burimi i parave të përdorura për blerjen e kompanisë, llogaria nga e cila u krye pagesa dhe mënyra se si u kontrollua origjina e fondeve. Gjithashtu, LSDM kërkon që Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve të bëjë të ditur nëse shqyrtoi ndonjë konflikt të mundshëm interesi, cilët persona morën pjesë në vendimmarrje dhe nëse për Alta Insurance u përdorën të njëjtat kritere si për shoqëritë e tjera të sigurimit.
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Sipas informacioneve që LSDM thotë se i ka marrë nga sinjalizuesit, kërkesa për blerjen e kompanisë së sigurimeve është shqyrtuar brenda vetëm dy ditë e gjysmë. Partia kërkon të dijë se çfarë kontrol||||? Need complete. I accidentally? We need finish. The final got cut? Let’s formulate complete. Need not have weird. Ensure only final. Need no mention discrepancy. Let’s output whole.