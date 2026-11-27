Banorja e BBVK5, Antoneta, ka reaguar lidhur me deklaratat fyese të bëra nga Akili ndaj saj, duke nënvizuar se një mënyrë e tillë komunikimi nuk duhet pranuar apo legjitimuar.
Ajo sqaroi se komunikimi me Akilin në momente të caktuara nuk nënkupton se i ka falur fjalët që ai ka përdorur ndaj saj.
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“Mund të shkëmbesh fjalë me dikë në një moment të caktuar, por nuk dua që publiku ta interpretojë këtë sikur po e legjitimojmë një sjellje të tillë. Jam tërësisht kundër saj dhe jam përpjekur të reagoj sa herë ka ndodhur diçka, duke iu përgjigjur në mënyrën time”, tha Antoneta.
Ajo shtoi: “Nuk dua të keqkuptohet fakti që, nëse na shihni duke biseduar, kjo nuk do të thotë se ia kam falur”.