Opinionistja e Big Brother VIP Kosova, Rudina, ka reaguar me tone të forta ndaj deklaratës së Akilit, i cili tha: “Nëse doni të më vrisni, më vrisni”.
Ajo e konsideroi këtë shprehje të papërshtatshme dhe skandaloze për një spektakël të tillë, ndërsa shprehu kritika edhe për sjelljen e banorëve, që sipas saj po veprojnë në mënyrë të papjekur.
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“Për mua, përfundimi i deklaratës së Akilit me fjalët ‘nëse doni të më vrisni, më vrisni’ është skandaloz për një spektakël, i dashur Akil. Kjo është një çështje shumë sensitive dhe, duke parë atë që ndodhi, mendoj se përdorimi i metaforave është i tepërt. Po ndihem sikur jam edukatore, pasi përballemi me disa kalamaj të paedukuar që besojnë se çdo gjë është lojë. Ashtu siç po të drejtohem ty, do t’u flas edhe të tjerëve, sepse situatat janë përkeqësuar në mënyrë skandaloze”, deklaroi ajo.