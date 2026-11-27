Në përballjen me Antonetën gjatë Prime-it të Big Brother VIP Kosova 5, Nichi foli hapur për ndjenjat e tij dhe pranoi se ajo i pëlqen.
Sipas tij, pengesa kryesore është pasiguria nëse Antoneta ka të njëjtin interes ndaj tij dhe nëse pëlqimi është i ndërsjellë.
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“Duke mos e marrë të mirëqenë që ne të dy pëlqehemi, kam larguar një gjë që më ka penguar. Po, ti më pëlqen, por nuk e di nëse të pëlqej edhe unë ty. Nuk e kuptoj ku qëndron problemi. Nëse një mashkull të puth dorën para meje dhe unë nuk reagoj, atëherë nuk jam burrë, sepse si do të dukem?”, deklaroi Nichi.