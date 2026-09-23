Zjarr në fushën e Lazaratit, ndërhyrja e shpejtë shuan flakët

Në mbrëmjen e kësaj të mërkure, një vatër zjarri shpërtheu në zonën fushore të fshatit Lazarat në Gjirokastër, duke kërcënuar përhapjen për shkak të kushteve të terrenit.
Rreth orës 21:15, Drejtoria e MZSH-së Gjirokastër mori njoftimin dhe menjëherë dërgoi një skuadër zjarrfikëse në vendngjarje.
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Me të mbërritur, efektivët konstatuan se flakët kishin kapluar një sipërfaqe me barishte dhe shkurre. Relievi i terrenit rriste rrezikun e zgjerimit të zjarrit, por falë ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarrfikëse, u bë i mundur izolimi dhe asgjësimi i plotë i flakëve.
Nga ky incident nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar.