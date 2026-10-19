VIDEO/ Baton Zabërgja vijon traditën e golave, ish-lojtari i Dinamos shënon sërish në Premier League

Në javën e 9-të të kampionatit ukrainas të futbollit, FC Kharkiv arriti të fitojë 2-1 përballë FC Livyi Bereh.
Sfida u zhbllokua nga Baton Zabërgja. Futbollisti, që dikur ka veshur fanellën e Dinamos, shfrytëzoi një situatë konfuze brenda zonës së rreptësisë pas një veprimi të gjatë sulmues të skuadrës vendase dhe në minutën e 36-të e dërgoi topin me saktësi në këndin e djathtë të portës, duke i dhënë avantazhin ekipit të tij.
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Rezultatin përfundimtar e vulosi Gadzhyev në minutën e 63-të, i cili shënoi golin e dytë për Kharkiv. Me këtë fitore, skuadra ngjitet në 18 pikë në renditje, duke u afruar me Polissya që kryeson me 22 pikë.