VIDEO/ AEK në epërsi ndaj Real Madridit në Athinë, Stavro Pilo titullar

AEK po kryeson 1 – 0 ndaj Real Madridit në minutën e 25-të të ndeshjes së fazës së grupeve në Champions League. Për verdhezinjtë e Athinës shënoi Koita në minutën e 12-të, dhe ky mbetet goli i vetëm i takimit deri në këtë çast.
Mbrojtësi i Kombëtares, Stavro Pilo, është pjesë e formacionit titullar të AEK-ut. Real Madridi, megjithëse ka në ekip yje si Mbappe, Bellingham dhe Vinicius, gjendet në disavantazh.
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Para nisjes së ndeshjes, fitorja e mundshme e AEK-ut kuotohej me koeficientin 12.00, ndërsa ajo e Real Madridit me 1.20. Deri në minutën e 25-të, takimi po merr një rrjedhë të paparashikuar.