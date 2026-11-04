Aleanca: Raporti i BE-së evidenton mungesë përparimi në disa fusha në Kosovë

Aleanca ka reaguar ndaj Raportit të Progresit të Komisionit Evropian, duke thënë se dokumenti pasqyron ngecje dhe përkeqësim institucional në Kosovë pas mbi gjashtë vitesh qeverisje.
Në deklaratën e publikuar në faqen zyrtare në Facebook, partia vuri në dukje se raporti përmban vlerësime serioze për situatën në vend dhe evidenton mungesë përparimi ose përparim të kufizuar në disa fusha.
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Sipas Aleancës, Kosova ka bërë hapa prapa në procesin e integrimit evropian. Ajo gjithashtu tha se kriza politike dhe zgjedhjet e përsëritura kanë penguar funksionimin e institucioneve dhe e kanë lënë vendin pa drejtim.
Lidhur me drejtësinë, Aleanca vlerësoi se angazhimet për reforma të thella nuk janë realizuar. Sipas saj, gjyqësori vazhdon të jetë i ekspozuar ndaj ndërhyrjeve, ndërsa rezultatet në luftën kundër korrupsionit mbeten të kufizuara.
Partia kritikoi edhe mënyrën e administrimit të financave publike, duke pretenduar se qeveria nuk i ka marrë parasysh rekomandimet e vitit të kaluar. Ajo shtoi se kjo ka dëmtuar menaxhimin e investimeve dhe besueshmërinë e Kosovës te partnerët ndërkombëtarë.
Aleanca kundërshtoi gjithashtu paraqitjen e qeverisë për rritjen ekonomike. Sipas saj, ekonomia e Kosovës vijon të ketë konkurrueshmëri të ulët, të varet nga importet dhe të përballet me papunësi, sidomos mes grave dhe të rinjve.
Në reagim u ngritën edhe shqetësime për mbrojtjen e të drejtave elementare, përhapjen e dhunës me bazë gjinore dhe presionin ndaj mediave.
“Aleanca ka paralajmëruar në vazhdimësi se kjo mënyrë e papërgjegjshme e udhëheqjes do t’i kushtojë shtetit tonë”, thuhet në reagim.