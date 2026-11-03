UEFA vendos nderim special për sulmuesin e ndjerë të Tenerifes, Jesus de Miguel

UEFA ka njoftuar se në të gjitha takimet e kësaj jave do të respektohet një minutë heshtje për të nderuar kujtimin e Jesus de Miguel, sulmuesit të Tenerifes që humbi jetën të martën në moshën 30-vjeçare.
Ky nderim do të realizohet në duelet e Ligës së Kampionëve që luhen të martën dhe të mërkurën, si dhe në sfidat e Ligës së Evropës dhe Ligës së Konferencës të planifikuara për të enjten.
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Nëpërmjet një komunikate zyrtare, UEFA i shprehu ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe bashkëlojtarëve të lojtarit në atë që e cilësoi si një periudhë jashtëzakonisht të rëndë.
“Bota evropiane e futbollit është në zi për humbjen e sulmuesit të Tenerifes, Jesus de Miguel Alameda. U shprehim ngushëllimet tona më të thella familjes, miqve dhe shokëve të skuadrës gjatë këtyre momenteve tejet të vështira,” thuhet në deklaratë.
“Një minutë heshtje do të mbahet në të gjitha ndeshjet e UEFA-s këtë javë për të nderuar kujtimin e tij,” shtohet më tej në njoftimin e organizmit qeverisës të futbollit evropian.
De Miguel ndërroi jetë pas një arresti kardio-respirator që pësoi si pasojë e një kontakti me portierin e Andorrës, Jesus Owono, gjatë ndeshjes të së hënës në Segunda Division.