FSHF zbulon: Marani shpall të shtunën listën e Kombëtares

FSHF zbulon: Marani shpall të shtunën listën e Kombëtares

Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar se lista e lojtarëve të ftuar për ndeshjet e këtij muaji në Ligën e Kombeve do të bëhet publike gjatë kësaj jave, konkretisht të shtunën paradite.

Po atë ditë, trajneri i Kombëtares së Shqipërisë, Rolando Maran, do të mbajë konferencën e parë për shtyp përpara përballjeve me Finlandën dhe Bjellorusinë.

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Seanca e parë e kuqezinjve është planifikuar të zhvillohet të hënën, më 9 nëntor, datë që shënon edhe fillimin zyrtar të grumbullimit për dy ndeshjet e fundit të këtij sezoni në Ligën e Kombeve.

Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë në shtëpi më 12 nëntor kundër Finlandës, ndërsa të dytën do ta zhvillojë në transfertë ndaj Bjellorusisë tri ditë më vonë, për ta mbyllur sezonin e Ligës së Kombeve.

Pas katër ndeshjeve të zhvilluara, Shqipëria aktualisht kryeson Grupin C1 të Ligës së Kombeve me nëntë pikë të mbledhura.


Shtuar 3.11.2026 12:50

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